Przypadki zatrucia psów w parku przy Mauzoleum Żołnierzy Armii Czerwonej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Blady strach padł na właścicieli psów, którzy spacerują ze swoimi pupilami po parku przy Mauzoleum Żołnierzy Armii Czerwonej. Na grupach dzielnicowych piszą o truciźnie, którą ktoś ma rozrzucać w tym rejonie. O niebezpieczeństwie ostrzega również pobliska klinika weterynaryjna. Sprawę bada policja.

Pierwszą informację o masowym zatruciu psów, do którego miało dojść w parku przy Mauzoleum Żołnierzy Armii Czerwonej otrzymaliśmy w niedzielę na Kontakt 24. "W Parku przy Mauzoleum Żołnierzy Armii Czerwonej (...) wczoraj doszło do masowego zatrucia psów. Wiele z nich walczy o życie w pobliskich lecznicach (np. Elwet lub Multivet). Pomimo wielu zgłoszeń od mieszkańców na kontakt Warszawa 19 115 oraz zgłoszenia na policję teren nie został zabezpieczony i w dalszym ciągu zwierzęta oraz przypadkowe osoby narażone są na zatrucie nieznaną substancją" - napisał nasz czytelnik.

"Mój pies też walczy o życie"

Relacje o zatruciach psów pojawiły się także na dzielnicowych grupy w mediach społecznościowych.

"Uważajcie na psy w parku przy Żwirki i Wigury, tam gdzie jest cmentarz. Sąsiad dziś był na spacerze ze swoimi 2 psiakami. Szedł od strony Kulskiego do parku i już jak wracali do domu, to jeden z nich coś zjadł. I wrócili normalnie do domu, po chwili Pogo zaczął się dziwnie zachowywać i dostał drgawek" - opisał w sobotę jeden z użytkowników Grupy Eko Park - forum mieszkańców. I dodał, że "Pogo walczy o życie". Na koniec ostrzegł innych właścicieli psów.

Przypadki zatrucia psów w parku przy Mauzoleum Żołnierzy Armii Czerwonej Przypadki zatrucia psów w parku na Mokotowie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przypadki zatrucia psów w parku na Mokotowie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przypadki zatrucia psów w parku na Mokotowie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Przypadki zatrucia psów w parku na Mokotowie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Podobnymi relacjami dzielili się inni członkowie grupy. "Jeden z naszych sąsiadów poprosił żebym wrzuciła post, bo jego piesek właśnie walczy o życie po zjedzeniu trutki w naszym parku. Pan był i weterynarza i okazało się że nie jest to odosobniony przypadek tylko było ich a 5 w tym samym czasie. Bardzo mi przykro i życzę wszystkim zwierzakom dużo zdrowia. Uważajcie na swoich czworonożnych przyjaciół" - napisała w komentarzu jedna z mieszkanek.

"Mój pies też walczy o życie. Zmieszane zmielone kości z farbą olejna zebrałam pod ogrodzeniem RODu (rodzinnego ogrodu działkowego - red.) na wejściu do parku, naprzeciw trzech ostatnich apartamentowców. Ktoś musiał się bardzo natrudzić, zmielił kości i dodał coś co spowodowało, że dla psów zjedzenie substancji śmierdzącej farbą olejna było bardzo atrakcyjne" - opisała inna członkini grupy.

"Poważne zatrucia na Mokotowie!"

O niebezpiecznej sytuacji ostrzegła również pobliska klinika weterynaryjna. "Poważne zatrucia na Mokotowie! W parku żołnierzy radzieckich została zabezpieczona farba olejna ze zmielonymi kośćmi! Uważajcie na swoje psiaki i radzimy unikać spacerów w tym rejonie!" - napisała na swoim na Facebooku Klinika Weterynaryjna Elwet.

‼️UWAGA‼️ Poważne zatrucia na Mokotowie! W parku żołnierzy radzieckich została zabezpieczona farba olejna ze zmielonymi kośćmi! 🧪 Uważajcie na swoje psiaki i radzimy unikać spacerów w tym rejonie! 🐶🐕 Posted by Klinika Weterynaryjna Elwet on Saturday, March 1, 2025 Rozwiń

O sytuację zapytaliśmy policję. Potwierdziła, że w niedzielę wpłynęło zawiadomienie o próbie otrucia psa. - Pies trafił do kliniki weterynaryjnej z objawami ostrego zatrucia - potwierdziła nam asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

- Osoba zgłaszająca przekazała nam substancję, którą znalazła w miejscu, gdzie spacerowała z psem. Substancja została zabezpieczona. Przedmiotem naszych badań będzie co to za substancja i kto mógł ją zostawić - doprecyzowała policjantka.