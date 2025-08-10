Remont rozjazdu, tramwaje nie dojadą do pętli

W związku z budową torowiska tramwaje po pętli Kielecka jeżdżą tyłem Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Jak wyjaśniła spółka Tramwaje Warszawskie, przerwa jest związana z remontem rozjazdu tramwajowego na pętli, a także pracami przyłączeniowymi przy budowie nowej trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Rakowieckiej.

Prace przy pętli Kielecka Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwaje nie będą kursować Wołoską, św. Boboli, Rakowiecką i al. Niepodległości między przystankami Woronicza i Nowowiejska.

Od poniedziałku 11 sierpnia nie będzie kursować linia 77. Autobusy linii zastępczej Z-1 będą kursować na dłuższej trasie - od Dw. Centralnego do przystanku Woronicza.