Remont rozjazdu, tramwaje nie dojadą do pętli

Jak wyjaśniła spółka Tramwaje Warszawskie, przerwa jest związana z remontem rozjazdu tramwajowego na pętli, a także pracami przyłączeniowymi przy budowie nowej trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Rakowieckiej.
Tramwaje nie będą kursować Wołoską, św. Boboli, Rakowiecką i al. Niepodległości między przystankami Woronicza i Nowowiejska.
Od poniedziałku 11 sierpnia nie będzie kursować linia 77. Autobusy linii zastępczej Z-1 będą kursować na dłuższej trasie - od Dw. Centralnego do przystanku Woronicza.
