Mokotów "Jolanta" waży 107 ton i wkrótce zacznie pracować pod ziemią Oprac. Katarzyna Kędra |

MPWiK: to jedna z najważniejszych inwestycji w retencję dla Warszawy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MPWiK

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"Jolanta" wydrąży tunel na trzech odcinkach: 853 metrów, 711 metrów i 814 metrów - łącznie ponad 2,3 kilometra.

Tarcza "Jolanta" zacznie drążyć tunel pod Czerniakowską Tarcza "Jolanta" zacznie drążyć tunel pod Czerniakowską Źródło zdjęcia: MPWiK Tarcza "Jolanta" zacznie drążyć tunel pod Czerniakowską Źródło zdjęcia: MPWiK Tarcza "Jolanta" zacznie drążyć tunel pod Czerniakowską Źródło zdjęcia: MPWiK Tarcza "Jolanta" zacznie drążyć tunel pod Czerniakowską Źródło zdjęcia: MPWiK Tarcza "Jolanta" zacznie drążyć tunel pod Czerniakowską Źródło zdjęcia: MPWiK

Wielka rura 15 metrów pod ziemią

Warszawscy wodociągowcy przekazali, że tarcza przy Płycie Desantu będzie pracować 15 metrów pod ziemią, a bliżej skrzyżowania ulic Czerniakowskiej i Gagarina, gdzie tunel połączy się z pierwszą nitką, około 10 metrów w głąb. Przy Płycie Desantu powstanie też przepompownia, która będzie przetłaczać mieszaninę ścieków i wód opadowych do istniejącego kolektora Nabrzeżnego.

Druga nitka kolektora ma 2,4 kilometra długości i biegnie od skrzyżowania ulic Czerniakowskiej i Gagarina wzdłuż Czerniakowskiej i Solca do Płyty Desantu. Da ponad 17 tysięcy metrów sześciennych dodatkowej pojemności na ścieki, a obie nitki razem zwiększą pojemność miejskiej kanalizacji o ponad 23 tysiące metrów sześciennych.

"Odciąży istniejący system kanalizacji"

Tarcza swoją pracę zakończy w drugiej połowie 2027 roku. Kolektor zaś zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie 2029 roku.

- Kolektor Mokotowski Bis odciąży istniejący system kanalizacyjny i stworzy dodatkową rezerwę retencyjną na czas intensywnych opadów. To rozwiązanie, które pozwoli sprawniej odprowadzać nadmiar wód deszczowych i lepiej przygotować miasto na wyzwania związane ze zmianami klimatu - przekazał dyrektor pionu jednostki realizującej projekt Jarosław Robak z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji.

Inwestycja ta kosztuje około 218,5 miliona złotych netto.

Pierwsza nitka kolektora Mokotowskiego Bis biegnie wzdłuż ulicy Gagarina na odcinku 1,2 kilometra. Działa od 2024 roku.