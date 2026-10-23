Mokotów Usłyszały szelest i popiskiwanie. W koszu na śmieci był szczeniak Oprac. Katarzyna Kędra |

Kundelek Krzysio czeka na adopcję Źródło wideo: Straż miejska Źródło zdj. gł.: Straż miejska

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W Parku Morskie Oko kobieta i jej córka usłyszały szelest i cichutkie popiskiwanie dochodzące ze śmietnika. Matka z dziewczynką zdecydowały się sprawdzić co to.

"Gdy otworzyły żółty pojemnik - stanęły jak wryte. Wśród opakowań i puszek zobaczyły malutkiego pieska" - przekazała w komunikacie warszawska straż miejska.

Kundelek znaleziony w koszu na śmieci Źródło zdjęcia: Straż miejska

Trójkolorowy kundelek w śmieciach

"To był młodziutki, trójkolorowy kundelek w wieku około 12 tygodni" - szacuje strażniczka ekopatrolu, która podjęła tę interwencję.

Szczeniak bezradnie gramolił się po górze odpadów. Spacerowiczki pomogły mu się wydostać, schowały pod kurtkę i zabrały do domu. Niestety nie mogły go zatrzymać i nazajutrz, zadzwoniły do straży miejskiej. Strażniczka i strażnik, którzy przyjechali po odbiór zwierzęcia, sprawdzili, że nie ma czipa pozwalającego na identyfikację właściciela.

Krzysio czeka na adopcję

"Ktoś musiał celowo wrzucić zwierzę do pojemnika. Niemożliwe, by weszło tam samo" - twierdzą strażnicy. "Nie miał obrażeń, ale takie postępowania narażało pieska na śmierć i jest przestępstwem" - dodają.

Sprawę zgłoszono policji. Ekopatrol przetransportował szczeniaka do Schroniska na Paluchu, gdzie otrzymał imię Krzysio. Jest przeznaczony do adopcji.

Kundelek znaleziony w koszu na śmieci Źródło zdjęcia: Straż miejska

"Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt znęcanie nad zwierzęciem jest zagrożone karą do 3 lat, a znęcanie ze szczególnym okrucieństwem - do 5 lat pozbawienia wolności" - przypominają strażnicy miejscy.