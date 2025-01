Za kilka dni powiększy się strefa płatnego parkowania na Mokotowie. Dwa rodzaje abonamentów dla mieszkańców

Posłuchaj Wstrzymaj SPPN przy Grochowskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Od trzeciego lutego Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego powiększy się o Górny i Dolny Mokotów. Mieszkańcy mogą zgłaszać się po abonamenty parkingowe: rejonowe lub obszarowe. Za brak opłaty parkingowej można dostać karę w wysokości 300 złotych.

Obecnie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Mokotowie kończy się na ulicach Kukulskiego, Różanej i Gagarina. Od 3 lutego Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) rozszerzy się o rejon Górnego i Dolnego Mokotowa. Od zachodu jej granicą będzie spory fragment Żwirki i Wigury, od wschodu Czerniakowska i kawałek Powsińskiej, natomiast od południa - linia ulic Woronicza, Wołoskiej, Domaniewskiej oraz Idzikowskiego.

Rozszerzenie SPPN na Mokotowie Źródło: UM Warszawa

Docelowo część ulic zostanie oznakowana znakiem B-35 wraz z dodatkową tabliczką, oznaczającym zakaz postoju dla wszystkich oprócz mieszkańców posiadających abonament pełniący też rolę identyfikatora.

Dla mieszkańców dwa abonamenty do wyboru

Mieszkańcy terenów oznaczonych jako SPPN od 4 stycznia mogą uzyskać abonament uprawniający do postoju na określonym obszarze bez konieczności każdorazowej opłaty godzinowej. Mają do wyboru dwie opcje: abonament rejonowy i obszarowy.

Porównanie abonamentu rejonowego i obszarowego Źródło: ZDM Warszawa

Abonament rejonowy kosztuje 30 złotych rocznie i pozwala na parkowanie auta na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania, w promieniu 200 metrów od miejsca zamieszkania. Przekłada się to średnio na kilkadziesiąt miejsc postojowych. Ten rodzaj abonamentu uprawnia do postoju w "strefach tylko dla mieszkańców", czyli na odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 "zakaz postoju" z tabliczką o treści "Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora 'B-35' – XYZ". XYZ oznacza tu kod obszaru, który będzie wpisany na identyfikatorze. Do abonamentu rejonowego przyporządkowane są odcinki B-35 znajdujące się w rejonie do 200 metrów od miejsca zameldowania.

Przykładowy identyfikator dla abonamentu rejonowego Źródło: ZDM Warszawa

Drugi abonament - obszarowy kosztuje 600 zł rocznie (z możliwością zapłacenia w dwóch równych ratach). Pozwala zaparkować obszarze zauważalnie większym niż w przypadku abonamentu rejonowego. Pozwala na na zaparkowanie samochodu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi: na całym obszarze obowiązywania abonamentu, na wszystkich odcinakach oznakowanych znakiem B-35 "zakaz postoju" z tabliczką "nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ" (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze), we wszystkich strefach oznakowanych znakiem B-39 "strefa ograniczonego postoju", które znajdują się na obszarze obowiązywania abonamentu.

Przykładowy identyfikator dla abonamentu obszarowego Źródło: ZDM Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące abonamentów można znaleźć na stronach Zarządu Dróg Miejskich oraz Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Mapa abonamentów obszarowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie Źródło: ZDM Warszawa

Dla kogo abonament?

Abonament mieszkańca może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

- jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN, - rozliczyła podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie, - jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie odpłatnej umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Sprawy związane z abonamentem, a więc jego wyrobienie lub przedłużenie można załatwić: na dedykowanej stronie lub stacjonarnie – w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

Mapa SPPN od 3 lutego 2025 roku Źródło: ZDM Warszawa

"Mokotów nie jest z gumy"

Zarząd Dróg miejskich podkreśla, że SPPN ma na celu przede wszystkim poprawę sytuacji parkingowej mieszkańców. "Strefa skłania przyjezdnych kierowców do krótszego postoju lub nawet zniechęca niektórych do wjechania w jej obszar, a zarazem zwiększa rotację parkujących samochodów" - wyjaśnia.

Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. Ustawa o drogach publicznych, art. 13b.

Radny dzielnicy Mokotów Marcin Stępień (KO) podkreśla, że rozszerzenie SPPN ograniczy napływ samochodów do dzielnicy. - Bardzo lubimy naszych gości, jednak trzeba pamiętać, że Mokotów nie jest z gumy. Dlatego odwiedzających zachęcamy przede wszystkim do podróżowania po dzielnicy środkami komunikacji. Obszar objęty nowym zasięgiem SPPN jest obecnie atrakcyjnym i darmowym terenem przesiadkowym. W efekcie często jest tak, że mieszkańcy wracający po pracy, nie mają gdzie zaparkować. Pod ich domami stoją samochody osób, które dojeżdżają tutaj z innych części miasta i przesiadają się do metra czy tramwaju, aby dojechać do biur - wskazuje radny.