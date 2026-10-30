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Mokotów

Straciła panowanie nad autem. Samochód zawisł na barierce

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Kolizja na Trasie Siekierkowskiej
Kolizja na Trasie Siekierkowskiej
Źródło wideo: Kontakt24 / Marcin
Źródło zdj. gł.: Kontakt24
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W piątek na zjeździe z Trasy Siekierkowskiej kierująca samochodem osobowym najechała na bariery. Od rana w Warszawie utrzymuje się mgła, która utrudnia ruch w niektórych częściach miasta.

Zgłoszenie o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Na nagraniu widać samochód osobowy, który zawisł na barierce oddzielającej pasy ruchu. Do zdarzenia doszło na zjeździe z Trasy Siekierkowskiej w kierunku ulicy Powsińskiej.

Kolizja na Trasie Siekierkowskiej
Kolizja na Trasie Siekierkowskiej
Źródło zdjęcia: Marcin / Kontakt24

- Kierująca Volkswagenem straciła panowanie nad pojazdem i najechała na bariery energochłonne. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego - przekazał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Na zjeździe z trasy występują niewielkie utrudnienia w ruchu.

W piątek ruch na warszawskich drogach utrudnia gęsta mgła. Więcej o pogodzie na tvnmeteo.pl>>>

Mglisty piątek w stolicy
Mglisty poranek w Warszawie
Mglisty poranek w Warszawie
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Mglisty poranek w Warszawie
Mglisty poranek w Warszawie
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Mglisty poranek w Warszawie
Mglisty poranek w Warszawie
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Mglisty poranek w Warszawie
Mglisty poranek w Warszawie
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Mglisty poranek w Warszawie
Mglisty poranek w Warszawie
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Mglisty poranek w Warszawie
Mglisty poranek w Warszawie
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Mglisty poranek w Warszawie
Mglisty poranek w Warszawie
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24
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Tagi:
Wypadki i kolizje w Warszawie
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