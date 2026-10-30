Straciła panowanie nad autem. Samochód zawisł na barierce
Zgłoszenie o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Na nagraniu widać samochód osobowy, który zawisł na barierce oddzielającej pasy ruchu. Do zdarzenia doszło na zjeździe z Trasy Siekierkowskiej w kierunku ulicy Powsińskiej.
- Kierująca Volkswagenem straciła panowanie nad pojazdem i najechała na bariery energochłonne. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego - przekazał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Na zjeździe z trasy występują niewielkie utrudnienia w ruchu.
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Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24