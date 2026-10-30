Mokotów Straciła panowanie nad autem. Samochód zawisł na barierce Dariusz Gałązka |

Kolizja na Trasie Siekierkowskiej Źródło wideo: Kontakt24 / Marcin Źródło zdj. gł.: Kontakt24

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Zgłoszenie o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Na nagraniu widać samochód osobowy, który zawisł na barierce oddzielającej pasy ruchu. Do zdarzenia doszło na zjeździe z Trasy Siekierkowskiej w kierunku ulicy Powsińskiej.

Kolizja na Trasie Siekierkowskiej Źródło zdjęcia: Marcin / Kontakt24

- Kierująca Volkswagenem straciła panowanie nad pojazdem i najechała na bariery energochłonne. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego - przekazał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Na zjeździe z trasy występują niewielkie utrudnienia w ruchu.

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