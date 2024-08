Centrum handlowe otwarte po ulewie. Niedostępny pozostaje podziemny parking

Galeria jest już otwarta

"Po przerwie spowodowanej opadami deszczu, dzięki intensywnej pracy naszych zespołów, centrum handlowe Sadyba Best Mall jest już otwarte i gotowe, by Was ponownie przywitać. Parking zewnętrzny Sadyba Best Mall w dniu 20.08.2024 pozostaje bezpłatny. Parking na poziomie -1 jest nieczynny do odwołania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość. Będziemy informować o ponownym otwarciu parkingu najszybciej, jak to możliwe, tymczasem zachęcamy do korzystania z parkingu zewnętrznego. Dziękujemy za Waszą cierpliwość i wyrozumiałość" - podano w komunikacie.