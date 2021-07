Policja: ona zaprosiła mężczyznę do mieszkania, a jej wspólnik wyciągnął z jego portfela kartę płatniczą

Mokotowscy policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o kradzież karty płatniczej oraz użycie jej do włamań na konto pokrzywdzonego. Ona miała zaprosić go do mieszkania, a on - wyciągnąć z portfela kartę płatniczą i dokonać kilku płatności bezdotykowych w pobliskim sklepie.