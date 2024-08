Tydzień po wielkiej ulewie wciąż nie mają prądu i ciepłej wody

Pranie u znajomych, na balkonach baterie słoneczne

- Jest to sytuacja, która trwa od 20 sierpnia, kiedy w nocy doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego na ulicy Arbuzowej . Już od siedmiu dni 60 rodzin jest odciętych od prądu i (ciepłej - red.) wody, w tym rodziny z dziećmi. Nie dostaliśmy przybliżonej daty powrotu prądu - powiedziała pani Justyna. Termin ma być podany dopiero po osuszeniu budynku. - Straty szacowane są na półtora miliona złotych. Zarząd jest ostrożny w swoich deklaracjach, ale pomagają jak mogą. Udostępnili nam częściowo prąd z sąsiedniego budynku - zastrzega nasza czytelniczka.

- Ludzie wynoszą z mieszkania miski pełne prania i przywożą je do znajomych. Kobiety wychodzą z mokrymi włosami, by wysuszyć je w drugim budynku (tam prąd jest, ale tylko na recepcji - red.). Mieszkańcy próbują na własną rękę funkcjonować w nowej rzeczywistości. Montują nawet przenośne baterie słoneczne na balkonach - mówi mieszkanka.

Lodowata woda pod prysznicem, zupki instant

- Od wtorku zeszłego tygodnia jedyne, co mamy, to jest lodowata woda. Można się czegoś napić, można skorzystać z toalety, natomiast mycie się jest to utrudnione - wskazuje. Za największą zmorę uznaje brak energii w gniazdku. - Nie możemy naładować telefonów, nie możemy pracować, nie możemy zrobić jedzenia. Jedzenie, które mieliśmy w lodówce, zostało wyrzucone do śmietnika - opowiada. I przyznaje, że dziś jej głównym pożywieniem są zupki instant.