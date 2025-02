Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu. Od dłuższego czasu nie mieli kontaktu z rodziną

W bloku na Mokotowie ujawniono ciała dwóch mężczyzn Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Stołeczni policjanci znaleźli ciała dwóch mężczyzn w jednym z mieszkań na Mokotowie. Oba znajdowały się w stanie rozkładu. Służby interweniowały po zgłoszeniu od rodziny o długim braku kontaktu z bliskimi.

W czwartek po godzinie 21 policja i straż pożarna interweniowały w bloku przy ulicy Langego 8.

- Funkcjonariusze zostali wezwani na interwencję w związku ze zgłoszeniem rodziny, która od dłuższego czasu nie mogła się skontaktować z mieszkańcami lokalu. Po wejściu siłowym do lokalu funkcjonariusze ujawnili ciała dwóch mężczyzn - informuje aspirant sztabowy Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Ciała w stanie rozkładu

Zmarli to 79-latek i 41-latek. Policja podaje, że oba ciała znajdowały się w stanie rozkładu. Zostały zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie przeprowadzone będą sekcje zwłok. Ich celem będzie określenie czasu oraz przyczyny zgonu mężczyzn.

- Na miejscu pracował prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Nie ustalono, aby w zdarzeniu brały udział osoby trzecie - zaznacza asp. szt. Haberska.

Miejski Reporter podaje, że zmarli to ojciec i syn. Ciało starszego mężczyzny miało znajdować się w bardziej zaawansowanym stanie rozkładu, co może wskazywać na to, że syn mieszkał przez pewien czas ze zwłokami ojca.

