Elektrociepłownia ma problem z wodą. Chce budować konstrukcję, która niepokoi ekologów

Kluczowe fakty:
- Trzy stowarzyszenia: Miasto Jest Nasze, Towarzystwo na Rzecz Ziemi oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków alarmują, że budowa progu spiętrzającego wodę w Wiśle może mieć katastrofalne skutki dla ekosystemu Wisły.
- Do prezydenta Warszawy apelują m.in. o przerwanie działalności piaskarni znajdujących się w sąsiedztwie Elektrociepłowni Siekierki. Ich zdaniem działalność tych kopalń jest główną przyczyną erozji dna.
- Zarządzająca elektrociepłownią spółka Orlen Termika potwierdza, że ma problem z poborem wody. Jednocześnie zapewnia, że planowana konstrukcja nie będzie betonowym progiem, a faszyną z kamieni i wikliny.
Czwartkowe spotkanie w siedzibie stowarzyszenia Miasto Jest Nasze było poświęcone kryzysowi wodnemu na Wiśle. Od wielu dni wodowskaz usytuowany przy Bulwarach Wiślanych pokazuje rekordowo niskie stany wody w rzece. 4 września było to zaledwie cztery centymetry.