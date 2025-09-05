Elektrociepłownia ma problem z wodą. Chce budować konstrukcję, która niepokoi ekologów

Kluczowe fakty:

Trzy stowarzyszenia: Miasto Jest Nasze, Towarzystwo na Rzecz Ziemi oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków alarmują, że budowa progu spiętrzającego wodę w Wiśle może mieć katastrofalne skutki dla ekosystemu Wisły.

Do prezydenta Warszawy apelują m.in. o przerwanie działalności piaskarni znajdujących się w sąsiedztwie Elektrociepłowni Siekierki. Ich zdaniem działalność tych kopalń jest główną przyczyną erozji dna.