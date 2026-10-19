Mokotów Ćwiczenia służb w mieście. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Oprac. Katarzyna Kędra |

Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia szkoleni z obrony cywilnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

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Jak zaznaczono w komunikacie, ćwiczenia służb potrwają od 20 do 21 października i odbędą się na terenie ulic: Czerniakowskiej, Sytej i Jagiellońskiej w Warszawie.

"Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb" - czytamy w alercie.

Alert w tej sprawie został wysłany do odbiorców na terenie Warszawy.

Ćwiczenia systemu alarmowania w Warszawie Źródło zdjęcia: RCB

Co to jest alert RCB?

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.

Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.