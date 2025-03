Warszawskie place i radomskie lotnisko w filmie nagrodzonym statuetką Oscara

"Prawdziwy ból" reż. Jesse Eisenberg Źródło: Disney Polska

Film "Prawdziwy ból" Jesse Eisenberga był niemal w całości nakręcony w Polsce. Ubiegłej nocy Kieran Culkin odtwórca jednej z głównych ról zgarnął statuetkę w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Oglądając film łatwo rozpoznać kilka warszawskich lokalizacji, w których kręcono poszczególne sceny. Jest też port lotniczy Warszawa-Radom.

Dzięki Kieranowi Culkinowi mieliśmy polski wątek na 97. gali rozdania Oscarów. Najważniejszą nagrodę świata filmu, i pierwszą w czasie 97. gali, w kategorii najlepszy aktor w roli drugoplanowej zdobył za rolę nowojorczyka, który rusza wraz z kuzynem - w tej roli Jesse Eisenberg - do Polski, kraju swoich przodków. Film niemal w całości nakręcony był w naszym kraju, a reżyser określił go mianem swojego "listu miłosnego do Polski".

Zdjęcia do filmu były kręcone m.in. w Warszawie, Radomiu i Lublinie. Na warszawski akcent filmu "Prawdziwy ból" zwrócił uwagę stołeczny ratusz. W mediach społecznościowych miasta poinformowano, że "produkcja była współfinansowana przez Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy Mazovia Warsaw Film Commission".

Sceny w Warszawie

W filmie Jesse Eisenberga (był odtwórcą głównej roli i reżyserem) można rozpoznać kilka miejsc w Warszawie, gdzie kręcono poszczególne sceny. Jest pomnik Powstania Warszawskiego przy placu Krasińskich, gdzie zorganizowana wycieczka obcokrajowców, której częścią są główni bohaterowie, pozuje do zdjęć przy monumencie.

Sceny z filmu "Prawdziwy ból" Źródło: Searchlight Pictures

W innej scenie widać fragment placu Grzybowskiego u wylotu ulicy Bagno. Tam w zaaranżowanym ogródku gastronomicznym główni bohaterowie rozmawiają przy posiłku. W tle majaczy Pałac Kultury i Nauki.

Stołecznych lokalizacji, które łatwo rozpoznać, jest w filmie jeszcze kilka. Sceny nakręcono m.in. przy Pomniku Bohaterów Getta obok Muzeum POLIN, przed hotelem Sofitel Victoria na Królewskiej, gdzie zatrzymali się uczestnicy wycieczki, a także na Dworcu Centralnym. Tam wsiadali do pociągu, który miał ich zawieźć do Lublina.

Sceny z filmu "Prawdziwy ból" Źródło: Searchlight Pictures

Lotnisko w Radomiu udawało Nowy Jork

Swój wkład w nakręcenie "Prawdziwego bólu" miało również Lotnisko Warszawa-Radom, którego terminal udawał w filmie jeden z portów lotniczych w Nowym Jorku.

"Jesteśmy dumni, że nasze lotnisko mogło stać się częścią tej filmowej historii. Hollywood, zapamiętajcie – Radom jest gotowy na więcej!" - czytamy na miejskim profilu Radomia w mediach społecznościowych.

"Prawdziwy ból" był nominowany do Oscarów w dwóch kategoriach: najlepszy aktor drugoplanowy oraz najlepszy scenariusz oryginalny. W drugiej z kategorii ostatecznie statuetkę otrzymał inny film - "Anora".