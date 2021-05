Weekend z remontami torów. Wyłączone pasy, tramwaje na objazdach

Prace na Żoliborzu rozpoczną się o północy z piątku na sobotę i potrwają do godziny 4 rano w poniedziałek. Będą podzielone na dwa etapy – sobotni i niedzielny.

Jak podaje ratusz, w sobotę, pierwszy etap prac przewiduje zwężenie fragmentu jezdni ulicy Popiełuszki i alei Jana Pawła II do jednego pasa. Wyłączone z ruchu zostaną dwa skrajne lewe pasy jezdni w stronę ronda Zgrupowania AK "Radosław". Dodatkowo na Broniewskiego na jezdni do skrętu w Jana Pawła II zostanie wygrodzony prawy pas.

W niedzielę, podczas drugiego etapu, przewiduje się wyłączenie z ruchu prawego pasa jezdni Popiełuszki na wysokości placu Grunwaldzkiego. Na pasie środkowym zostanie wprowadzony nakaz skrętu w prawo w Broniewskiego. Z ruchu zostaną wyłączone także dwa skrajnie prawe pasy Jana Pawła II w stronę ronda Zgrupowania AK "Radosław". Na Broniewskiego na jezdni do skrętu w Jana Pawła II, wygrodzony zostanie pas lewy. "W każdym z etapów robót, przejazd samochodów w stronę ronda "Radosława" będzie możliwy jednym pasem ruchu. W poniedziałek rano zostanie przywrócona pierwotna organizacja ruchu" – zapewnia ratusz.

Remont torowiska na Bielanach

Tramwaje pojadą objazdami

W związku z pracami trasy zmienią tramwaje linii: 22, 23, 33, 36. Tramwaje nr 22 zostaną skierowane na trasę objazdową ulicami: aleja Jana Pawła II - Popiełuszki - Słowackiego - Marymoncka, do pętli AWF. Tramwaje numer 23 pojadą objazdem przez ulice Powstańców Śląskich - Reymonta - Broniewskiego - Wólczyńska - Nocznickiego do pętli Metro Młociny. Tramwaje linii 33 pojadą trasą: aleja Jana Pawła II - Popiełuszki - Słowackiego do przystanku Metro Marymont. Linia turystyczna nr 36 zostanie skierowana na trasę objazdową Mickiewicza - plac Wilsona - Mickiewicza - Marymont-Potok. Zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowych 28 i 35.