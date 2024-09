W niedzielę Maraton Warszawski. Utrudnienia w siedmiu dzielnicach

W sobotnie południe zamknięta zostanie dodatkowo ulica E. Plater między Śliską a Świętokrzyską. Autobusy linii 178 jadące od strony Ursusa będą miały trasę skróconą do ronda Daszyńskiego i stamtąd ruszą w drogę powrotną (tak będzie do końca kursowania w niedzielę).

W sobotę i niedzielę (a w przypadku autobusów linii nocnych, do końca kursowania 30 września) będzie zmieniona trasa linii 160 w kierunku Grodziska: z Dworca Centralnego autobusy wyjadą w prawo i przez Al. Jerozolimskie oraz al. Jana Pawła II dojadą do swojej trasy.

Wszystkie autobusy nocne, ruszające z peronów przy Dworcu Centralnym będą w tym czasie skręcały w prawo i dojeżdżały do Al. Jerozolimskich i potem, albo skręcą w lewo do Marszałkowskiej (N11, N14, N16, N21, N41, N44, N61, N64, N71, N91) albo w prawo, w stronę al. Jana Pawła II (N13 i N63). Autobusy linii: N32, N35, N38, N85, N88 dojadą do przystanku Emilii Plater 01, a w drugą stronę ruszą z przystanku Dworzec Centralny 02. Nocne, jadące do Dworca Centralnego od strony Placu Bankowego skręcą w prawo, w ul. Królewską i pojadą przez pl. Grzybowski oraz ul. Twardą.