Utrudnienia na podmiejskiej linii kolejowej, pociągi kursują po jednym torze

"Z przyczyn technicznych na podmiejskiej linii średnicowej występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym od godz. 12.00 do odwołania wszystkie pociągi SKM linii S1 i S2 w kierunku zachodnim będą kursowały przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota " - poinformowała w komunikacie Szybka Kolej Miejska.

Honorowanie biletów

W związku z awarią Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził wzajemne honorowanie biletów na pociągi KM w obu kierunkach w tramwajach linii: 7 na odcinku od Dworca Wschodniego do ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 9 od ronda Waszyngtona do Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz 22 od Lubelskiej do placu Zawiszy.