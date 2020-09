Sześć tysięcy osób z abonamentami w nowych strefach płatnego parkowania

Do wtorku do godziny 14 Zarząd Dróg Miejskich wydał 5919 abonamentów dla mieszkańców Woli i Pragi Północ. Te dzielnicy od poniedziałku znajdują się w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Drogowcy przygotowali też 65 tysięcy ulotek informacyjnych, które trafią do osób mieszkających przy ulicach objętych nową strefą.

"Do wtorku, 8 września, do godziny 14 wydaliśmy 5919 abonamentów. Do tego czasu wydaliśmy także 129 identyfikatorów B-35. Posiadający taki identyfikator będą mogli zaparkować w tzw. strefie tylko dla mieszkańców w nowej SPPN" - informuje Zarząd Dróg Miejskich i wyjaśnia, że taka strefa została wprowadzona na kilkunastu ulicach, gdzie do wyznaczenia pełnowymiarowych miejsc postojowych zabrakło nieco przestrzeni.

Drogowcy zwracają uwagę, że codziennie wydają kilkaset kolejnych abonamentów i identyfikatorów. Ich zdaniem, ta tendencja utrzyma się do końca tygodnia.

65 tysięcy ulotek

"Naszym celem jest jak najlepsze poinformowanie mieszkańców Woli i Pragi-Północ o rozszerzeniu SPPN o nowe obszary. Przygotowaliśmy 64,8 tys. ulotek, które od kilku dni rozsyłamy pocztą do osób mieszkających przy ulicach objętych od 7 września strefą płatnego parkowania" - zaznacza ZDM i podaje, że na Wolę trafi ponad 41 tysięcy takich. ulotek, a na Pragę-Północ - ponad 23 tysiące.

Ulotki wręczają mieszkańcom także kontrolerzy ZDM.

Ale to nie jedyne działania informacyjne. Drogowcy zainwestowali też w plakaty. "Na wiatach przystankowych rozkleiliśmy ich ponad 300" - podają.

O nowej strefie płatnego parkowania można przeczytać też na burtach 20 autobusów miejskich, które zostały oklejone informacjami na ten temat.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego po zmianach OpenStreetMap

Wciąż montują parkomaty

Pierwszego dnia funkcjonowania nowej strefy płatnego parkowania, niektórzy mieszkańcy Woli i Pragi skarżyli się między innymi na to, że w wielu miejscach brakuje parkomatów. Jak wyjaśniał nam rzecznik ZDM Jakub Dybalski, urządzenia są montowane na bieżąco i docelowo do października w obu dzielnicach pojawi się około 250 nowych parkomatów. - Nie zakładaliśmy, że wszystkie powstaną do dnia startu rozszerzonej strefy - zastrzegł.

Jak teraz informuje ZDM, urządzeń przybywa w tempie kilkunastu dziennie. "Instalowane są także w soboty i niedziele. W pierwszej kolejności stawiamy je tam, gdzie ich najbardziej brakuje, ale też niezmiennie zachęcamy do płacenia za parkowanie za pomocą aplikacji. Mieszkańcy posiadający abonament z parkomatów nie korzystają" - czytamy w komunikacie drogowców.

Jak wyrobić abonament lub identyfikator?

Abonament mieszkańca można wyrobić w siedzibie ZDM przy ulicy Chmielnej 120 oraz w Punktach Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego. Wyrabianie i odbiór identyfikatorów B-35 odbywa się tylko w siedzibie ZDM.

Ulotki informacyjne wręczają mieszkańcom także kontrolerzy ZDM ZDM

