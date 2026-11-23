Komunikacja "Śnieżnym" ze stolicy do Zakopanego Oprac. Dariusz Gałązka |

Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory Źródło wideo: Koleje Mazowieckie Źródło zdj. gł.: Koleje Mazowieckie

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Po pierwszym przejeździe w czwartek 17 grudnia "Śnieżny" wyruszy w trasę jeszcze w Wigilię 24 grudnia i w niedzielę 27 grudnia. Koleje Mazowieckie zaplanowały kursy w wybrane dni rozkładu jazdy 2026/2027.

Gdzie zatrzyma się "Śnieżny"?

Początkowo pociąg do Zakopanego będzie rozpoczynał kurs na Warszawie Wschodniej. Tam też zatrzyma się po powrocie. Od 17 stycznia, ze względu na prace modernizacyjne, stacją początkową i końcową dla połączenia ze stolicą Tatr będzie Warszawa Centralna.

Na trasie do Zakopanego "Śnieżny" zatrzyma się na Warszawie Zachodniej, w Opocznie Południe, Włoszczowie Północ, Miechowie, na Krakowie Głównym, w Skawinie, na stacjach Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona i Sucha Beskidzka Zamek, w Makowie Podhalańskim, na przystanku Chabówka Stadion oraz w Nowym Targu i Poroninie. Według przewoźnika dojazd z Warszawy do Krakowa zajmie około dwóch i pół godziny.

Skład będzie zestawiony z klimatyzowanymi wagonami piętrowymi Bombardier. Koleje Mazowieckie zapowiadają, że dobiorą ich liczbę do zainteresowania danym kursem. W zależności od zestawienia w pociągu będzie od 436 do 750 miejsc siedzących.

Ceny biletów w "Śnieżnym"?

Za przejazd z Warszawy do Zakopanego uczniowie zapłacą 44,10 zł, a studenci 34,30 zł. Do Krakowa bilet normalny będzie kosztował 55 zł, uczniowski 34,65 zł, a studencki 26,95 zł.

Bilety będzie można kupić najwcześniej siedem dni przed podróżą. Na inauguracyjny kurs przewoźnik przewidział sprzedaż przez internetowy system biletowy i aplikację Kolei Mazowieckich oraz przez serwisy i aplikacje partnerów. Przy kolejnych kursach bilety mają być dostępne także w kasach, biletomatach i u kierownika pociągu. Miejsc siedzących nie będzie można rezerwować. Za przewóz roweru lub psa nie trzeba będzie dopłacać.