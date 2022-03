Protestują przeciw likwidacji tramwaju numer 25. "Niedorzeczna propozycja"

Aktywiści krytykują plan likwidacji linii tramwajowej numer 25 po otwarciu nowych stacji metra na Bródnie. Ich zdaniem dogodne połączenie z centrum stracą nie tylko mieszkańcy Targówka, ale też Pragi Północ i Ochoty. Apelują do mieszkańców, by oprotestowali pomysł Zarządu Transportu Miejskiego podczas konsultacji społecznych.

Aktywiści z Pragi Północ bronią linii 25

Niezadowolenia z planów ZTM nie kryją też członkowie stowarzyszenia Porozumienie Dla Pragi. Określają je mianem "niedorzecznej propozycji". Opisują też, na terenie Pragi Północ tramwaje linii numer 25 jadą od Ronda Żaba, wzdłuż ulicy 11 Listopada i Targowej w stronę mostu Poniatowskiego. Po dotarciu na lewy brzeg Wisły, kontynuują jazdę wzdłuż Alej Jerozolimskich aż do ulicy Banacha na Ochocie. "Tymczasem proponowana jako alternatywna linia numer 4 tylko do Dworca Wileńskiego jedzie tak samo, ale potem przez most Śląsko-Dąbrowski przejeżdża na drugą stronę rzeki do stacji metra Ratusz-Arsenał i dalej porusza się wzdłuż ulicy Marszałkowskiej" - punktują.

"Co to oznacza w praktyce? Wyobraźmy sobie, że mieszkanka ulicy Dąbrowszczaków chce dostać się do ronda de Gaulle'a. Po likwidacji linii 25 idzie na przystanek 'Inżynierska', wsiada tam w tramwaj numer 3 (bo przecież jadąc czwórką, nadłożyłaby drogi!), a potem przesiada się w siódemkę. W efekcie 16-minutowa trasa wydłuża się i wiąże się z przesiadką oraz czekaniem na kolejny tramwaj. Metro, także przedstawiane przez ZTM jako alternatywa, wypada na tej trasie jeszcze gorzej! Jazda nim wiązałby się z trzema przesiadkami - z tramwaju do metra na Dworcu Wschodnim, potem z jednej linii metra na drugą na Świętokrzyskiej, a potem w Centrum znów do tramwaju" - twierdzą aktywiści.