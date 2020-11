Nie będzie nocnych kursów metra w weekendy

Z dziewięciu do dwóch tysięcy

Z danych ZTM wynika też, że z bramek wejściowych w metrze w ubiegłym tygodniu w noce (od północy do godziny 4) z piątku na sobotę do metra weszło 2 265 osób, a z soboty na niedzielę 2 810 osób. "To odpowiednio ok. 25 proc. i 31 proc. liczby pasażerów sprzed roku. W zeszłym roku było to 9 087 i 9 064 osób" - poinformowali urzędnicy i wskazali, że podobnie sytuacja wyglądała tydzień wcześniej (14-15 listopada) - z piątku na sobotę do metra weszło 2 130 osób, a z soboty na niedzielę 2 406 osób. ZTM wyliczył, że to spadki odpowiednio o około 20 procent i 23 procent w porównaniu do liczby pasażerów sprzed roku.