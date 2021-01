Drogowcy rozstrzygnęli przetarg na tymczasowego operatora roweru miejskiego

Do przetargu na tymczasowego operatora Veturilo stanęła tylko jedna firma, jednak na jego rozstrzygnięcie czekaliśmy ponad miesiąc. We wtorek Zarząd Dróg Miejskich poinformował oficjalnie, że przez kolejny rok rowerem miejskim będzie zarządzał Nextbike.

- Przetarg został rozstrzygnięty - przekazał nam we wtorek przed południem rzecznik ZDM-u Jakub Dybalski.

Postępowanie "pomostowe"

Poszukiwania nowego operatora Veturilo są związane z wygaśnięciem wraz z końcem 2020 roku czteroletniej umowy z Nextbike. W maju firma złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, ale - zgodnie z umową - do końca sezonu, czyli 30 listopada, system działał bez zmian. Cezary Dudek z biura prasowego Nextbike przekazał nam jednak w listopadzie, że wniosek o ogłoszenie upadłości został odrzucony, a spółka znajduje się obecnie w procesie restrukturyzacji. Stąd kontynuacja działań i wzięcie udziału w przetargu pomostowym.

Drogowcy od początku określali postępowanie pomostowe jako opcję awaryjną, bo na początku października unieważniony został docelowy przetarg na nowego operatora Veturilo. - Ofertę złożyła tylko jedna firma z Hiszpanii - zaproponowała kwotę 160 milionów na osiem lat. Ostatecznie to postępowanie unieważniliśmy i - żeby Veturilo zachowało ciągłość - wymyśliliśmy właśnie przetarg pomostowy. To pomysł na sprawdzenie, jak sytuacja będzie wyglądała po pandemicznym czasie, jak będą te rowery wypożyczane. Daje to też czas na przygotowanie nowego Veturilo - zaznacza Dybalski.