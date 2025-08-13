Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy

Potrącenie na Marymonckiej
Potrącenie czterech osób na przejściu dla pieszych
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Mariusz J. usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do tragedii doszło w poniedziałek przy ulicy Marymonckiej, 47-latek, zawodowy kierowca, potrącił na pasach cztery osoby, dwie zmarły. Z ustaleń śledczych wynika, że kierowca nie był karany za przekraczanie prędkości, a po wypadku został na miejscu i próbował udzielać poszkodowanym pomocy.

Informację o śmierci drugiej osoby potrąconej w poniedziałek na przejściu dla pieszych na warszawskich Bielanach otrzymaliśmy na Kontakt24. Tragiczne wieści potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl prokurator Andrzej Piaseczny z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Niestety potwierdzam, że w szpitalu zmarła druga z czterech potrąconych osób - powiedział prokurator Piaseczny. - Jedna z hospitalizowanych osób ma złamany kręgosłup - dodał.

Potrącił cztery osoby

W poniedziałek na ulicy Marymonckiej doszło do potrącenia czterech osób. 47-letni kierowca toyoty wjechał w ludzi przechodzących przez przejście dla pieszych, według świadków na zielonym świetle. Pierwszą ofiarą śmiertelną wypadku była 72-letnia kobieta, która zmarła po przewiezieniu do szpitala.

47-latek w momencie wypadku był trzeźwy. Został zatrzymany. Pobrano od niego krew do badań na obecność środków odurzających. Jak przekazał prokurator Piaseczny, wyniki nie wykazały żadnych substancji odurzających w krwi sprawcy wypadku.

Zarzuty

W środę mężczyzna został doprowadzony z izby zatrzymań do prokuratury, gdzie został przesłuchany. - Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym dwóch osób. To jest czyn z artykułu 177 paragraf 1 i 2 Kodeksu karnego - przekazał nam w środę po południu Andrzej Piaseczny z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jak dodał, śledczy zarzucają kierowcy, że "umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że nie zachowując wymaganej szczególnej ostrożności, zbliżając się do przejścia dla pieszych, nie ustąpił pierwszeństwa grupie pieszych przechodzących przez oznakowane przejście". Jak również ustaliła prokuratura, piesi mieli zielone światło, a kierowca czerwone. Wszystkie osoby wymagały hospitalizacji.

- Podejrzany Mariusz J. nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego doszło do takiego zdarzenia. Twierdził, że hamował przed przejściem dla pieszych, a po zdarzeniu udzielał pomocy poszkodowanym, co potwierdzają też świadkowie. Brał czynny udział w tych czynnościach na miejscu zdarzenia - przekazał nam . Jak dodał, prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków wolnościowych: poręczeniu majątkowym w kwocie 40 tysięcy złotych oraz dozoru policji i zakazie opuszczania kraju.

- Co jest ważne, mężczyzna ten jako kierowca zawodowy, nie miał do tej pory żadnych notowań, nie miał nawet żadnych przekroczeń prędkości - podkreślił Piaseczny.

Wjechał w grupę pieszych na przejściu, jedna osoba zmarła. Kierowca zatrzymany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wjechał w grupę pieszych na przejściu, jedna osoba zmarła. Kierowca zatrzymany

Autorka/Autor: dg, katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieDrogi w Polsce
Czytaj także:
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
Ursus
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 15-latek uderzył głową w chodnik, znajduje się śpiączce
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
Śródmieście
Osiedle po modernizacji na wizualizacjach
Państwowy deweloper zmienił zdanie. "Zatoka czerwonych świń" zostaje
Wilanów
Stepanowi K. grozi dożywocie
Oskarżeni o podpalenia na zlecenie rosyjskiego wywiadu
TVN24
Rondo Wiatraczna
Sześć ofert na projekt obwodnicy. Wszystkie za drogie
Praga Południe
Poszukiwany listem gończym zatrzymany
Szukali go za handel dopalaczami. 36-latek zatrzymany
Na długi weekend zaplanowano remont ulicy Popiełuszki
Prace na drogach i torach. Objazdy w trzech dzielnicach
Bemowo
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
"Nie rozumiem, po co w ogóle Ukraińcy na ten stadion poszli"
Praga Południe
Niski stan wody w Wiśle, 12 sierpnia 2025
Mało wody w Wiśle, promy wstrzymane. Zbliżają się afrykańskie upały
Śródmieście
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Kupił dwie "małpki" i wypił na przystanku. Decyzja prokuratury w sprawie kierowcy autobusu
Próby do defilady w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie
Tysiąc żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu. Trwają próby do wielkiego święta
Śródmieście
Warszawa Zachodnia, Warszawska Kolej Dojazdowa WKD
Remont torów i peronu na podmiejskiej linii. W planach jest też nowy przystanek
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych na przejściu, jedna osoba zmarła. Kierowca zatrzymany
Bielany
Zderzenie na Ursynowie
Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"
Ursynów
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko
Rowery spadły tuż przed maskę auta jadącego trasą S2
Jechał trasą ekspresową. Nagle z auta spadły cztery rowery
Koncert Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Race i bójki na koncercie. Tusk: 63 osoby będą musiały opuścić Polskę
Praga Południe
Pijany rowerzysta wyrzucił 140 gramów mefedronu
Pijany rowerzysta jechał slalomem. Gdy zobaczył radiowóz, wyrzucił tajemniczą paczkę
Wypadek na placu zabaw
Połączyli karuzelę z hulajnogą. Dla 14-latki skutek był opłakany
Mężczyzna przewrócił jadące na rowerze dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
"Jechał z ogromną prędkością i uderzył prosto w nasze dziecko"
Ludność cywilna w drodze do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie (1944)
Od niemowląt do 90-latków. Deportowali masowo i w koszmarnych warunkach
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Chcieli uprowadzić mężczyznę. Policja weszła do ich mieszkań
Kilka osób utknęło w windzie
Cztery osoby utknęły w windzie. Oddychały z coraz większym trudem
Śródmieście
Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach
Jeżdżą chodnikami, pijani, wpatrzeni w smartfony
Kolizja na skuterze wodnym
Kręcił "bączki" na wodzie. Nie zauważył drugiego skutera
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Minister o konsekwencjach wobec zatrzymanych po koncercie
Praga Południe
Koniec prac na placu Zawiszy
"Puzzle" ułożone. Tramwaje wróciły na plac Zawiszy
Ochota
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki