Bielany Skręcała w lewo, wjechała w karetkę Oprac. Dariusz Gałązka |

Do zdarzenia doszło w Alei Zjednoczenia Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło około południa w Alei Zjednoczenia na warszawskich Bielanach, w rejonie skrzyżowania z ulicą Schroegera.

- Kierująca osobowym Fiatem podczas wykonywania manewru skrętu w lewo uderzyła w karetkę pogotowia. Ambulans nie przewoził pacjenta. Kierujący obu pojazdów byli trzeźwi. Zdarzenie zostanie rozliczone jako kolizja - powiedział podkomisarz Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, kierująca fiatem została przewieziona do szpitala. - Brązowy Fiat ma rozbitą lewą część przodu, natomiast ambulans prawą. Początkowo Aleja Zjednoczenia była zablokowana, w tym momencie jest już przejezdna - opisał około godziny 13.30.

Do zdarzenia doszło w Alei Zjednoczenia Do zdarzenia doszło w Alei Zjednoczenia Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Do zdarzenia doszło w Alei Zjednoczenia Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Do zdarzenia doszło w Alei Zjednoczenia Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl