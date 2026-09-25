Skręcała w lewo, wjechała w karetkę
Do zdarzenia doszło około południa w Alei Zjednoczenia na warszawskich Bielanach, w rejonie skrzyżowania z ulicą Schroegera.
- Kierująca osobowym Fiatem podczas wykonywania manewru skrętu w lewo uderzyła w karetkę pogotowia. Ambulans nie przewoził pacjenta. Kierujący obu pojazdów byli trzeźwi. Zdarzenie zostanie rozliczone jako kolizja - powiedział podkomisarz Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.
Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, kierująca fiatem została przewieziona do szpitala. - Brązowy Fiat ma rozbitą lewą część przodu, natomiast ambulans prawą. Początkowo Aleja Zjednoczenia była zablokowana, w tym momencie jest już przejezdna - opisał około godziny 13.30.
Do zdarzenia doszło w Alei Zjednoczenia
Źródło: tvnwarszawa.pl