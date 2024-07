On jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa, ona miała zacierać ślady

Jak informowaliśmy w niedzielę na tvnwarszawa.pl , policjanci z Bielan zostali poinformowani, że przed blokiem przy ulicy Kluczowej znajduje się ranny mężczyzna. Funkcjonariusze na miejscu zastali mężczyznę z ranami kłutymi. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala.

Zwrócił mu uwagę, że zachowuje się zbyt głośno

- Mundurowi w pobliżu miejsca zdarzenia zauważyli mężczyznę, który jak się okazało chwilę później, zaatakował pokrzywdzonego, za to że zwrócił mu uwagę, że zachowuje się zbyt głośno. Mołdawianin został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie - wyjaśniła we wtorek podinspektor Elwira Kozłowska, rzeczniczka bielańskiej policji.

Do pracy natychmiast też przystąpili funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy pod nadzorem prokuratora dyżurnego, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i dokonali szczegółowych oględzin.

Jego partnerka miała ukryć nóż

Prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do tego wniosku i wydał postanowienie o umieszczeniu zatrzymanego w areszcie tymczasowym na okres trzech miesięcy. Wobec kobiety został zastosowany policyjny dozór. - Za popełnione przestępstwo mężczyźnie może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności, a kobiecie do pięciu lat pozbawienia wolności - podsumowała podinspektor Kozłowska.