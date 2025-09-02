Na ulicy "wyjął radio z wózka i uderzył nim kobietę"

Takim przedmiotem 40-latek uderzył kobietę Źródło: Policja Żoliborz

Do tego zdarzenia doszło kilka dni temu w rejonie jednej ze stacji metra na Bielanach. Podczas kłótni jeden z mężczyzn zaatakował drugiego. "Przechodząca obok kobieta, chcąc powstrzymać agresora, zwróciła mu uwagę. Spotkało się to z wyjątkową brutalnością ze strony 40-letniego mężczyzny, który wyjął radio z dolnej części wózka dziecięcego i uderzył nim kobietę w twarz, powodując u niej poważne obrażenia, w tym złamanie nosa. Obrzucił ją też obelgami oraz splunął w jej stronę" - przekazała podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowa komendanta rejonowego policji Warszawa V.

40-latek z zarzutami

Roztrzęsiona kobieta wezwała policję. Policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę i osadzili go w celi. Był pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu 40-latek usłyszał zarzuty.

Prokurator z Żoliborza zastosował wobec niego dozór policyjny. Ma też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 20 metrów.

"40-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat, a ponieważ działał w warunkach recydywy, sąd może orzec surowszą karę" - dodaje podinsp. Elwira Kozłowska.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

