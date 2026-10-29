Białołęka Mężczyzna zginął na przejściu dla pieszych Magdalena Gruszczyńska |

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Policjanci zgłoszenie o wypadku na ulicy Modlińskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Przyrzecze, dostali w czwartek o 16.30.

- 29-latek kierujący osobową Toyotę potrącił na przejściu dla pieszych mężczyznę. Ten, niestety, pomimo reanimacji zmarł - przekazał Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Policja sprawdza m.in. jakie światła były na sygnalizatorach, gdy doszło do wypadku. Prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora.