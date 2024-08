Ta warszawska rzeka w sierpniu częściowo wyschła, woda wróciła po ostatniej ulewie

47-kilometrowa rzeka Długa ma swoje źródło w Starej Niedziałce na północ od Mińska Mazowieckiego i płynie na zachód. Jej ujście znajduje się na warszawskiej Białołęce. Tam wpada do Kanału Żerańskiego. Dwa tygodnie temu zniknęła z niej woda.

O tym, że szeroka na kilka metrów rzeka wyschła, informowała ostatnio "Gazeta Stołeczna". W połowie sierpnia w mediach społecznościowych mieszkańcy Białołęki alarmowali, że na niektórych odcinkach woda praktycznie zniknęła z koryta. Tak było m.in. na wysokości Mochtyńskiej niedaleko ujścia do Kanału Żerańskiego.

Przyczyna wysychania rzeki

W sprawę wyschniętej rzeki zaangażował się białołęcki radny Waldemar Kamiński. W rozmowie ze "Stołeczną" wskazuje, że okresowy brak wody w rzece to nie tylko efekt suszy, ale wieloletnich zaniedbań. Według radnego winne wysychaniu są nowe, grodzone osiedla budowane na terenie Zielonej Białołęki. Jak stwierdził, intensywne zabudowywanie ma negatywny wpływ na odwodnienie całej okolicy.

Hydrolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Mateusz Grygoruk potwierdził, że inwestycje mogą negatywnie wpływać na stan wody. Ale w przypadku rzeki Długiej przyczyn wyschnięcia należy szukać też w rolnictwie. - W przypadku rzeki Długiej najprawdopodobniej mamy do czynienia z reakcją zlewni (obszaru, z którego woda trafia do jednej rzeki) na wieloletnie odwodnienie. Najczęstszą przyczyną okresowych braków wody jest rolnictwo, w którym nawadnia się uprawy z nieewidencjonowanych źródeł wody. Wobec rosnących z roku na rok temperatur powietrza i niestabilnych okresowo opadów, rolnicy w ramach "zwykłego korzystania z wód" wykonują studnie głębinowe, z których korzystają do nawodnień - tłumaczy w rozmowie ze "Stołeczną" naukowiec.