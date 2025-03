Pożar magazynu z kajakami Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Przy ulicy Modlińskiej w okolicach Kanału Żerańskiego doszło do pożaru magazynu z kajakami. Strażacy walczą z ogniem.

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. "Bardzo duży pożar w Warszawie przy Modlińskiej, okolice Kanałku Żerańskiego. Chmura dymu niestety idzie na południe, czyli na centrum Warszawy" - napisał czytelnik.

Informacje potwierdziła straż pożarna. - Właśnie dojechaliśmy na miejsce. Nasze zastępy przystępują do gaszenia pożaru. Jest to budynek magazynowy, produkcyjny, gdzie są składowane najprawdopodobniej kajaki i sprzęt do łódek - przekazał nam po godzinie 20 młodszy kapitan Radosław Leśnik ze stołecznej straży pożarnej.

Po godzinie 21 strażak przekazał, że pożar nie jest jeszcze opanowany. Walczy z nim 25 zastępów. - Pożar jest w fazie rozwoju. Dwie osoby próbowały gasić go na własną rękę przed przybyciem naszych jednostek. Jedna była lekko poszkodowana i oddaliła się z miejsca, a druga była badana w karetce pogotowia - dodał młodszy kapitan Leśnik.

Jak dowiedział się z kolei reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, poszkodowany to mężczyzna w wieku około 50 lat. - Był podtruty dymem i miał lekkie poparzenia - przekazał.

