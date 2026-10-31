Białołęka Na przejeździe rowerowym zginął pracownik MZA. Kierowca z zarzutem Klaudia Kamieniarz |

Rowerzysta został śmiertelnie potrącony na Modlińskiej Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

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W wypadku, do którego doszło 23 października na Modlińskiej, zginął 27-letni rowerzysta. Policja podała, że mężczyzna pokonywał jezdnię po wyznaczonym przejeździe dla rowerów. Wówczas uderzył w niego kierujący Mitsubishi 74-latek, który - według wstępnych ustaleń - nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej.

Poszkodowany w wypadku został zabrany do szpitala, lecz jego życia nie udało się uratować.

Kierowca usłyszał zarzut

Policjanci zatrzymali 74-letniego kierowcę. Jak informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marzena Kiełek-Łopińska, mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

- Wobec podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze świadkami zdarzenia oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości analizatorem wydechu wykazało, że podejrzany był trzeźwy i posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdu - dodaje.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga. Prokurator zlecił już sekcję zwłok zmarłego rowerzysty. - Z uwagi na dobro śledztwa, o pozostałych czynnościach zaplanowanych w sprawie prokuratura nie będzie informowała - zastrzega prok. Kiełek-Łopińska.

Rowerzysta został śmiertelnie potrącony na Modlińskiej Rowerzysta został śmiertelnie potrącony na przejeździe rowerowym na Modlińskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Rowerzysta został śmiertelnie potrącony na przejeździe rowerowym na Modlińskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Rowerzysta został śmiertelnie potrącony na przejeździe rowerowym na Modlińskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Rowerzysta został śmiertelnie potrącony na przejeździe rowerowym na Modlińskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

W wypadku zginął pracownik MZA

Zmarły rowerzysta pracował w Miejskich Zakładach Autobusowych. Rzecznik spółki Adam Stawicki przekazał nam, że był planistą. Zajmował się organizowaniem pracy kierowców w zajezdni przy Ostrobramskiej na Pradze Południe.

Śmierć 27-latka poruszyła jego współpracowników. Niektórzy z kierowców, aktywnych w mediach społecznościowych, ciepło wspominają go w swoich wpisach. Piszą, że zapamiętają go jako pomocnego i serdecznego kolegę.

"Miły, uśmiechnięty, jeden z niewielu, z którym załatwiło się wszystko. Nie było 'nie', tylko 'przyjdź za dwa dni, coś pomyślimy'" - wspomina autorka profilu Kardashianka z MZA.

"Był to (i nadal jest) złoty człowiek, do rany przyłóż, bez którego ciężko wyobrazić sobie całą Kancelarię Ruchu" - przyznaje autor profilu Miłośnik z "ostrego" Bociana. "Ty przy różnych okazjach, mówiłeś do kierowców 'Pamiętam o Tobie!', a teraz to my będziemy o Tobie pamiętać" - dodaje, zwracając się do 27-latka.