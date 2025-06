Białołęka przymierza się do budowy nowego ratusza

Urząd Dzielnicy Białołęka Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: Białołęka jest obecnie drugą pod względem liczby ludności dzielnicą Warszawy. W ciągu 20 lat przybyło tu 138 tysięcy nowych mieszkańców.

Obsługą spraw mieszkańców zajmują się urzędnicy z białołęckiego ratusza. Budynek przy Modlińskiej 197 nie jest jednak w stanie pomieścić wszystkich wydziałów. Część z nich znajduje się w innych lokalizacjach.

Wiceburmistrz Białołęki Mariusz Wajszczak zapowiedział, że władze dzielnicy zamierzają w tej kadencji rozpocząć proces budowy nowego budynku ratusza.

W raporcie "Ludności Warszawy" przygotowanym w 2024 roku dla stołecznego ratusza podano, że na Białołęce mieszka już ponad 198 tysięcy osób. Dwadzieścia lat wcześniej liczba ta - według urzędu dzielnicy - wynosiła 60 658 osób. Rozwój nowych osiedli sprawił, że w ciągu dwóch dekad dzielnica znalazła się na drugim miejscu w stolicy pod względem liczby mieszkańców. Do wyprzedzenia pozostał jej jeszcze Mokotów (229 379 tysięcy osób).

Napływ mieszkańców sprawia, że coraz więcej pracy mają lokalni urzędnicy. Obecny ratusz przy Modlińskiej 197 już teraz nie mieści wszystkich swoich wydziałów. Część z nich działa w innych lokalizacjach. O plany budowy dodatkowej siedziby pytał w marcowej interpelacji dzielnicowy radny Piotr Gozdek (Prawo i Sprawiedliwość).

"Mieszkańców oraz kwestii do przepracowania nadal przybywa, zatem obecne warunki pracy w białołęckim ratuszu będą się tylko stale pogarszać. Jestem niestety przekonany, że w chwili obecnej kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w wydziałach najbardziej obciążonych dokumentacją w formie papierowej przyniosłaby fatalne rezultaty dla zarządu, skutkujące także wysokimi karami finansowymi" - zauważył w interpelacji radny Gozdek.

Urząd Dzielnicy Białołęka

Planują "rozpoczęcie procesu budowy"

Radnemu odpowiedział wiceburmistrz Białołęki Mariusz Wajszczak. Jak wyjaśnił, w tej kadencji zarząd dzielnicy "planuje rozpocząć proces budowy nowego budynku ratusza". Miałby powstać na działce należącej do miasta, w sąsiedztwie obecnej siedziby urzędu miasta. Dziś to teren zielony, stoi tam świecący napis "Białołęka".

"Aktualnie rozważana jest lokalizacja nowego budynku u zbiegu ulic Milenijnej i Światowida. Planuje się nowy budynek z kondygnacjami podziemnymi, w których będzie znajdować się archiwum, garaż oraz miejsce schronienia" - poinformował wiceburmistrz.

Te zamiary potwierdza także rzeczniczka Białołęki Katarzyna Wiejowska. - Zarząd myśli o tym, żeby w przyszłości wybudować dodatkowy budynek. W związku z tym, że działamy w kilku lokalizacjach, jest to uciążliwe zwłaszcza dla mieszkańców - mówi tvnwarszawa.pl.

Zastrzega jednocześnie, że formalny proces przygotowania inwestycji jeszcze się nie rozpoczął. Oznacza to, że nie ma jeszcze projektu nowego budynku czy choćby koncepcji architektonicznej.

Działka, gdzie mógłby powstać nowy budynek ratusza Białołęki

Biura na sześciu kondygnacjach

Obecny ratusz Białołęki działa przy Modlińskiej 197. Nie mieszczą się w nim wszystkie dzielnicowe wydziały. Przykładowo, żeby załatwić sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ochroną środowiska czy lokalami komunalnymi lub usługowymi, należy udać się do budynku przy Marywilskiej 44. Z kolei Wydział spraw społecznych i zdrowia znajduje się przy Milenijnej 2A.

Budynek ratusza został wybudowany w 1997 roku. Ma narożny kształt, sześć kondygnacji i niemal 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Podzielono go na dwie funkcjonalne części.

Główne wejście usytuowane w narożniku prowadzi do hallu, gdzie znajduje się cześć informacyjna oraz jednostki najczęściej odwiedzane przez mieszkańców: kasa, komunikacja i ewidencja ludności, kancelaria oraz Urząd Stanu Cywilnego. Pierwsze piętro, w części nad hallem, mieści pomieszczenia reprezentacyjne: salę posiedzeń i salę konferencyjną, pokoje przewodniczącego rady dzielnicy i burmistrza. Pozostała część budynku jest urządzona jako typowa przestrzeń biurowa.

Wcześniej w budynku działał także Białołęcki Ośrodek Kultury, który w 2005 roku przeniesiono do nowoczesnej siedziby przy van Gogha i Powszechny Bank Kredytowy (do 2013 roku.).

Białołęcki ratusz przy Modlińskiej 197

Nagroda za "najlepszy budynek użyteczności publicznej"

Budynek ratusza zdobył nagrodę w konkursie "Życie w architekturze", zorganizowanym przez miesięcznik "Architektura - Murator". Uznano za najlepszy budynek użyteczności publicznej lat 1996-1997 w stolicy. Wyboru dokonano spośród 67 obiektów.

"Nagrodzono go za to, że jego architektura odwołuje się do okresu międzywojennego, kiedy życie społeczne i miejskie odgrywało znaczącą rolę" - przypomina urząd dzielnicy na swojej stronie internetowej.

Białołęcki ratusz przy Modlińskiej 197