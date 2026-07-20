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Bemowo

Drzewo runęło na dach domu na Osiedlu Przyjaźń

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Powalone drzewo i zniszczony dach, Warszawa Bemowo
Powalone drzewo i zniszczony dach, Warszawa Bemowo
Źródło wideo: Kontakt24 / Mario
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mario
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z Bemowa. Na Osiedlu Przyjaźń drzewo przewróciło się i zniszczyło dach budynku. Na miejscu pracują strażacy.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Chodzi o jeden z domów na Osiedlu Przyjaźń, w rejonie ulic Górczewskiej i Konarskiego na warszawskim Bemowie.

Kapitan Łukasz Zagdański potwierdził nam po godzinie 18, że strażacy otrzymali zgłoszenie o powalonym drzewie i pracują na miejscu. Na zdjęciach i nagraniu. które otrzymaliśmy na Kontakt24 widać, że uszkodzony został dach budynku. Strażacy usuwają drzewo za pomocą pił.

Powalone drzewo na Osiedlu Przyjaźń
Powalone drzewo i zniszczony dach, Warszawa Bemowo
Powalone drzewo i zniszczony dach, Warszawa Bemowo
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mario
Powalone drzewo i zniszczony dach, Warszawa Bemowo
Powalone drzewo i zniszczony dach, Warszawa Bemowo
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mario
Powalone drzewo i zniszczony dach, Warszawa Bemowo
Powalone drzewo i zniszczony dach, Warszawa Bemowo
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mario
Powalone drzewo i zniszczony dach, Warszawa Bemowo
Powalone drzewo i zniszczony dach, Warszawa Bemowo
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Mario

Domy dla zatrudnionych przy budowie pałacu

Osiedle Przyjaźń powstało w 1952 roku dla pracowników zatrudnionych przy budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Stoją tam dwa rodzaje drewnianych domków: pawilony hotelowe i domki jednorodzinne w dwóch kolorach niebiesko-białym i niebiesko-czarnym. W listopadzie 2023 roku informowaliśmy o tym, że osiedle zostało objęte ochroną konserwatorską.

"Budowle wzniesione zostały z drewna. Miały pochodzić z rozebranych baraków, które za czasów okupacji stały w obozie jenieckim nieopodal Olsztynka. Natomiast część domków polski rząd sprowadził z Finlandii, płacąc węglem" - przekazał wówczas konserwator.

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) przez pięć lat dzierżawiła od miasta teren Osiedla Przyjaźń. Umowy najmu, które zawarła z lokatorami, skończyły się na początku maja 2024 roku. Teren przejęło wówczas miasto reprezentujące Skarb Państwa.

Podkreślano wówczas, że Osiedle Przyjaźń nadal będzie pełnić funkcję mieszkaniową dla studentów, gdzie będzie mogła być prowadzona także działalność gospodarcza (umożliwia to plan miejscowy).

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Kontakt24Straż pożarna
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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