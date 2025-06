Nastolatek porażony prądem Źródło: SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W czwartek około godziny 16 służby interweniowały w rejonie torów kolejowych, biegnących równolegle do ulicy Anieli Krzywoń na warszawskim Bemowie. - Małoletnia dziewczyna przechodziła obok słupa trakcyjnego podczas spaceru w lesie. Wdrapała się na niego i dotknęła przewodów pod napięciem, po czym spadła na pobliskie krzewy - informuje nadkomisarz Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

13-latka trafiła do szpitala śmigłowcem ratunkowym

Na miejscu pojawiły się straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. - Zdecydowano o przetransportowaniu dziewczynki śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - zaznacza nadkom. Sulowska. I dodaje, że w chwili interwencji 13-latka była przytomna.

- Będziemy badać okoliczności tego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nastolatka sama i z własnej woli weszła na słup - mówi policjantka.

Do wypadku doszło, gdy grupa nastolatków przebywała na zalesionym terenie w pobliżu torów. Policja apeluje do rodziców i opiekunów, aby w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym rozmawiali z dziećmi na temat bezpieczeństwa i zwracali uwagę na to, co robią w wolnym czasie.