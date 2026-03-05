Motocyklista zderzył się z dzikiem na trasie S8

Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8 Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Za węzłem łączącym S8 z Prymasa Tysiąclecia doszło do zderzenia motocyklisty z dzikiem. Na jednym pasie wciąż leży martwy dzik. Motocykl nie został mocno uszkodzony. Kierowca nie trafił do szpitala. Na miejscu pracują strażacy i policja - relacjonował reporter.

Ostrzegł też o utrudnieniach. - Zablokowane są trzy pasy w kierunku Poznania. Ruch prowadzony jest pozostałymi. Występują duże utrudnienia, w korku stoi się około 20 minut - powiedział po godzinie 21.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji o godzinie 20.11. - Motocykliście nic się nie stało. Został przebadany na zawartość alkoholu, jest trzeźwy. Dzik nie przeżył zderzenia - poinformował Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

