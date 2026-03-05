Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bemowo

Motocyklista zderzył się z dzikiem na trasie S8

Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Do zderzenia motocyklisty z dzikiem doszło na trasie S8, pomiędzy węzłem Prymasa Tysiąclecia a Lazurową. Zwierzę nie przeżyło. Są utrudnienia w ruchu w kierunku Poznania.

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Za węzłem łączącym S8 z Prymasa Tysiąclecia doszło do zderzenia motocyklisty z dzikiem. Na jednym pasie wciąż leży martwy dzik. Motocykl nie został mocno uszkodzony. Kierowca nie trafił do szpitala. Na miejscu pracują strażacy i policja - relacjonował reporter.

Ostrzegł też o utrudnieniach. - Zablokowane są trzy pasy w kierunku Poznania. Ruch prowadzony jest pozostałymi. Występują duże utrudnienia, w korku stoi się około 20 minut - powiedział po godzinie 21.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji o godzinie 20.11. - Motocykliście nic się nie stało. Został przebadany na zawartość alkoholu, jest trzeźwy. Dzik nie przeżył zderzenia - poinformował Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieDzikizwierzęta w mieście
Czytaj także:
Koncepcja pomnika gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego
W Warszawie stanie pomnik zasłużonego generała
Mokotów
Budowa metra na Bemowie
Budowa bemowskiego odcinka metra coraz bliżej końca
Bemowo
Pod jednym z bojerów załamał się lód
Pod ślizgaczem załamał się lód. Nagranie
Okolice
CBŚP zatrzymało poszukiwanego obywatela Szwecji Nasera Z.
Szwedzki gangster wpadł w Warszawie
Śródmieście
Aplikacje randkowe
Radny proponuje "miejską usługę randkową", odpowiedź urzędu zaskakuje
Śródmieście
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Chwycił dwa noże i zabił ratownika. Akt oskarżenia
Okolice
Poszukiwany Mateusz Koczarski
List gończy za 18-latkiem
Śródmieście
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów. Tak pojadą autobusy
Wawer
Uderzył samochodem w bariery
17-latek chciał uciec policji. Rozbił auto na barierach
Okolice
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Usterka w samolocie do Pragi. Pasażerowie wrócili do Warszawy
Włochy
Motocykl został kompletnie zniszczony
Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Jest akt oskarżenia
Alicja Glinianowicz
Policyjna kontrola przy Puławskiej
Nagle przed restauracją pojawiło się kilkanaście radiowozów. Znamy powód
Ursynów
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Sztucer wystrzelił w komendzie, pocisk przebił ścianę
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Radni dwóch dzielnic byli jednogłośni
Bemowo
Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta"
Za "policyjną akcją" stali nastoletni oszuści. Senior stracił 25 tysięcy złotych
Bemowo
Dziki w Warszawie
W tych dzielnicach odstrzelono najwięcej dzików
Wawer
Nagranie z monitoringu
"Ten biały proszek nie jest narkotykiem". Kłamał
Okolice
Strażnicy miejscy pomogli kobiecie
Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy
Śródmieście
Kopiec Powstania Warszawskiego
IPN oburzony "dewastacją" krzyży. Zarząd Zieleni tłumaczy, że to roztopy
Mokotów
Nowe skille ambasadora
"Odblokowano nową umiejętność". Ambasador kontra podziemia dworca
Śródmieście
Widok na bibliotekę (I nagroda)
Biblioteka pod okiem dzika
Wesoła
Mężczyzna został zatrzymany
Zaniedbał psa, grozi mu więzienie
Ursynów
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
TVN24
Uciekał przed policją, został zatrzymany
Uciekał przed policją, "celowo uderzył w radiowóz"
Okolice
Pożar w mieszkaniu w Brwinowie
Pożar mieszkania zaczął się od zabawki
Okolice
Willa Glassa, ul. Piasta 12
Kiedyś mieszkały tu elity. Cztery podwarszawskie wille w rejestrze zabytków
Okolice
Uczeń zaatakował nauczyciela szkoły w Piasecznie
Uczeń rzucił się z pięściami na nauczyciela
Okolice
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Ruszyła jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych
Śródmieście
Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Obrażał urzędników i im groził. Zarzuty i areszt dla 50-latka
Okolice
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Tak wygląda pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy
Ochota
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki