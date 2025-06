Zderzenie tramwajów na pętli, zablokowany przejazd

Rafał Trzaskowski o inwestycjach w transport Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl dowiedział się, że doszło do zderzenia tramwajów linii 23 i 24. Stało się to na pętli Nowe Bemowo. Tramwaje wykoleiły się. Pasażerów w nich nie było. Żaden z motorniczych nie odniósł obrażeń. Służby techniczne Tramwajów Warszawskich pracują nad postawieniem tramwajów na tory i przywróceniem ruchu.

"Z powodu zablokowanego przejazdu przez kraniec NOWE BEMOWO tramwaje linii 11, 23, 24 zostały skierowane na trasy zmienione. Linia 11 od skrzyżowania Powstańców Śląskich/Górczewska została skierowana do krańca OS. GÓRCZEWSKA (tylko kursy jadące do krańca Nowe Bemowo). Linie 23 i 24 od skrzyżowania Powstańców Śląskich/Radiowa zostały skrócone do krańca KOŁO" - podał w kolejnym komunikacie sprzed 22 ZTM.

Linie 26, 28 przed 22 przywrócono już na trasy podstawowe.