Ziemia gotuje się. Czwartek najcieplejszym dniem w historii pomiarów

W czwartek padł nowy rekord ciepła na Ziemi. Średnia globalna temperatura osiągnęła 17,23 stopnia Celsjusza - podało amerykańskie Narodowe Centrum Prognoz Środowiskowych (National Centers for Environmental Prediction). Poprzedni rekord odnotowano zaledwie kilka dni wcześniej, bo we wtorek. Wówczas termometry pokazały 17,18 st. C. Badacze obawiają się, że to przedsmak niepokojąco gorącego lata.

Ten tydzień może zapisać się na kartach historii jako najcieplejszy w historii pomiarów, gdyż odnotowano już kilka rekordowo ciepłych dni - ostrzegają eksperci amerykańskiego Narodowego Centrum Prognoz Środowiskowych (National Centers for Environmental Prediction) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, a konkretnie badacze z programu Copernicus.

Kilka dni temu pisaliśmy, że poniedziałek (3 lipca) był najgorętszym dniem w historii pomiarów. Tego dnia średnia globalna temperatura wyniosła aż 17,01 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord - ustanowiony w sierpniu 2016 roku - wynosił 16,92 st. C. Jednak na poniedziałku się nie skończyło.

Okazało się, że poniedziałek był "przedsmakiem". Kolejnego dnia - we wtorek - średnia globalna temperatura była jeszcze wyższa - 17,18 st. C. Nie trzeba było długo czekać, aby padł kolejny rekord. W czwartek średnia globalna temperatura na Ziemi wyniosła 17,23 st. C.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres powiedział, że "zmiany klimatu wymknęły się spod kontroli".

- Jeśli będziemy upierać się przy opóźnianiu kluczowych działań, które są potrzebne, myślę, że zbliżymy się do katastrofalnej sytuacji, jak pokazują ostatnie rekordy temperatury - zauważył.

Prawdopodobnie nie było tak od 100 tysięcy lat

Jak podają naukowcy, należy mieć na uwadze, że chociaż większość zapisów temperatury prowadzi się mniej więcej od połowy XX wieku, prawdopodobnie i tak obecne rekordy biją wszystkie wcześniejsze, które nie zostały odnotowane. Jak pisze CNN, według Jennifer Francis z Woodwell Climate Research Center, taka średnia mogła nie pojawić się nawet w ciągu ostatnich 100 tysięcy lat.

Z kolei według Roberta Rohde'a, eksperta z organizacji Berkeley Earth, najbliższa przyszłość może przynieść podobne rewelacje. W ciągu najbliższych sześciu tygodni jeszcze wielokrotnie mogą być bite tego typu rekordy.

Choć tydzień jeszcze się nie skończył, a dane są wstępne, już teraz naukowcy biją na alarm. Ich zdaniem świat zbyt szybko się nagrzewa. Co gorsza, rozpędzające się El Nino na Pacyfiku tylko pogorszy sytację.

- To nie jest rekord, który moglibyśmy świętować. Nie pozostanie nim jednak przez długi czas. Lato na półkuli północnej jeszcze jest przed nami, a El Nino dopiero się rozwija - powiedziała Friederike Otto, badaczka z Grantham Institute for Climate Change and the Environment w Wielkiej Brytanii.

"Odlatujemy w inną rzeczywistość" - skomentował na Facebooku polski klimatolog Szymon Malinowski.

Sygnał ostrzegawczy

Wiadomo już, że ubiegły czerwiec był najcieplejszy w historii pomiarów. Na przykład brytyjskie Met Office odnotowało zaskakująco gorący czerwiec od 1884 roku. W tej części świata średnia temperatura w miesiącu wyniosła 15,8 stopni Celsjusza i pobiła poprzedni rekord o 0,9 stopnia Celsjusza.

- Oprócz naturalnej zmienności, ocieplenie atmosfery ziemskiej spowodowane zmianami klimatu, wywołanymi przez człowieka, zwiększyło możliwość osiągnięcia rekordowo wysokiej temperatury - przekazał Paul Davies, główny meteorolog Met Office.

W miarę nasilania się kryzysu klimatycznego naukowcy są pewni, że rekordowe fale upałów będą coraz częstsze i bardziej dotkliwe. Dlatego bite rekordy traktowane są jako sygnał ostrzegawczy. - To tylko pokazuje, że musimy przestać spalać paliwa kopalne, nie w ciągu dziesięcioleci, tylko teraz. To tylko liczby, ale dla wielu ludzi i ekosystemów oznaczają utratę życia i środków do życia - podsumowała Otto.

