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Załamanie pogody w Tarragonie

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Zalane hiszpańskie Ulice
Ulewy i burze przeszły przez Tarragonę w Hiszpanii
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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W hiszpańskiej prowincji Tarragona trwa sprzątanie skutków ulewnego deszczu i gwałtownych burz. Intensywne opady doprowadziły tam do zalania ulic, dróg i parkingów.

Silne burze, które w poniedziałek przeszły przez prowincję Tarragona, spowodowały liczne szkody, szczególnie w regionie Camp de Tarragona. Służby otrzymały ponad 500 zgłoszeń. Dotyczyły zalanych piwnic, powalonych drzew i gałęzi, uszkodzeń budynków oraz awarii instalacji elektrycznych.

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Drzewa na autostradzie i zalania

Skutki nawałnic były widoczne w samym mieście Tarragona. Powalone drzewa i gałęzie uszkodziły kilka samochodów. Kolejne drzewa przewróciły się na autostradzie AP-7 oraz na terenach kempingów. W związku z podtopieniami konieczna była również ewakuacja osób na terenach zagrożonych zalaniem.

Obfite opady

Żywiołowi towarzyszyły wyjątkowo intensywne opady. W ciągu zaledwie trzech godzin spadło 77,3 litra deszczu na metr kwadratowy. W ciągu zaledwie 30 minut natężenie opadów sięgnęło 34 l/mkw. Niebezpieczeństwo stanowił również silny wiatr. W rejonie jeziora Lac Redon porywy osiągnęły prędkość 117 kilometrów na godzinę. W niektórych częściach Katalonii odnotowano także grad o średnicy przekraczającej aż pięć centymetrów.

Źródło: ENEX, Diari da Tarragona
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Tagi:
Hiszpaniaulewy
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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