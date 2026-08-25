Świat Załamanie pogody w Tarragonie Matylda Dziechcińska |

Ulewy i burze przeszły przez Tarragonę w Hiszpanii Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Silne burze, które w poniedziałek przeszły przez prowincję Tarragona, spowodowały liczne szkody, szczególnie w regionie Camp de Tarragona. Służby otrzymały ponad 500 zgłoszeń. Dotyczyły zalanych piwnic, powalonych drzew i gałęzi, uszkodzeń budynków oraz awarii instalacji elektrycznych.

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Drzewa na autostradzie i zalania

Skutki nawałnic były widoczne w samym mieście Tarragona. Powalone drzewa i gałęzie uszkodziły kilka samochodów. Kolejne drzewa przewróciły się na autostradzie AP-7 oraz na terenach kempingów. W związku z podtopieniami konieczna była również ewakuacja osób na terenach zagrożonych zalaniem.

Obfite opady

Żywiołowi towarzyszyły wyjątkowo intensywne opady. W ciągu zaledwie trzech godzin spadło 77,3 litra deszczu na metr kwadratowy. W ciągu zaledwie 30 minut natężenie opadów sięgnęło 34 l/mkw. Niebezpieczeństwo stanowił również silny wiatr. W rejonie jeziora Lac Redon porywy osiągnęły prędkość 117 kilometrów na godzinę. W niektórych częściach Katalonii odnotowano także grad o średnicy przekraczającej aż pięć centymetrów.