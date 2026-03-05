Strażacy uratowali wilczycę - wyciągnęli ją z kanału. Jest nagranie

Zdarzenie miało miejsce we wtorek po południu w miejscowości San Giovanni Lupatoto w prowincji Werona w regionie Wenecja Euganejska. Jak opisuje "Corriere di Veneto", grupa przechodniów zauważyła wilczycę, która utknęła na metalowej konstrukcji mostu miejskiego kanału. Zwierzę było skulone, zziębnięte i wyraźnie przestraszone - nie poruszało się, cały czas wpatrując się w wodę. Świadkowie zaalarmowali służby. Na miejscu pojawili się strażacy, policja i służby weterynaryjne.
Udana akcja ratunkowa
Po kilku godzinach i podaniu środków uspokajających, udało się przenieść wilczycę na ponton i przetransportować na brzeg. Została zabrana do specjalistycznej przychodni weterynaryjnej, gdzie ma zostać na jakiś czas, a następnie zostanie wypuszczona w swoim naturalnym środowisku.
Według "Corriere di Veneto" wilczyca przyszła do miasta prawdopodobnie w poszukiwaniu pożywienia. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób znalazła się na konstrukcji mostu. Prawdopodobnie wpadła do kanału i nie była w stanie wspiąć się po śliskim, stromym brzegu, dlatego stała na metalowej konstrukcji.
Opracowała Paulina Borowska / am
Źródło: "Cronaca di Verona", "Corriere di Verona"