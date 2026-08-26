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Świat

Włochy szykują się na upał. W prognozach do 45 stopni

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Upał we Włoszech
Upał we Włoszech
Źródło wideo: ventusky.com
Źródło zdj. gł.: ventusky.com
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Do Włoch zmierza piąta w tym roku fala ekstremalnych upałów. Według prognoz w najbliższych dniach termometry na Półwyspie Apenińskim mogą pokazać nawet 45 stopni Celsjusza. W wielu regionach wydano alerty przed skwarem.

Włoscy meteorolodzy poinformowali, że zbliżająca się fala upałów będzie szczególnie dotkliwa na południu kraju, czyli tam, gdzie przez większość lata skwar nie był, aż tak dokuczliwy. Prognozy wskazują, że w Apulii temperatura maksymalna może sięgnąć nawet 45 stopni Celsjusza.

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Morza jak "kaloryfery"

Według mediów jedną z przyczyn nadchodzącej fali upałów jest wysoka temperatura wody we włoskich morzach. Nagromadzone w ciągu lata ciepło jest teraz stopniowo uwalniane, co powoduje, że zbiorniki wodne zachowują się, jak "kaloryfery" - zaznaczył dziennik La Repubblica. Meteorolodzy ostrzegają, że uderzenie gorąca na południu Włoch będzie szczególnie odczuwalne w czwartek i piątek. Między innymi w Palermo na Sycylii i w Bari w Apulii obowiązywać będą alerty wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia. W niektórych regionach upał będzie występował do początku września.

Eksperci wyjaśnili, że przy tak ciepłych morzach i takich anomaliach tegorocznego lata potrzeba dużo czasu, zanim temperatura spadnie. Z długoterminowych prognoz wynika, że również wrzesień będzie cieplejszy od wieloletniej średniej. Nadchodząca fala upałów będzie już piątą, jaka nawiedzi ten kraj w tym roku. Skwar doprowadza nie tylko do nadmiarowej liczby zgonów, lecz także wpływa na wyższe rachunki za prąd spowodowane korzystaniem z klimatyzacji.

Źródło: PAP
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Tagi:
WłochyUpał
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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