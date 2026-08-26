Świat Włochy szykują się na upał. W prognozach do 45 stopni Oprac. Franciszek Wajdzik |

Upał we Włoszech Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: ventusky.com

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Włoscy meteorolodzy poinformowali, że zbliżająca się fala upałów będzie szczególnie dotkliwa na południu kraju, czyli tam, gdzie przez większość lata skwar nie był, aż tak dokuczliwy. Prognozy wskazują, że w Apulii temperatura maksymalna może sięgnąć nawet 45 stopni Celsjusza.

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Morza jak "kaloryfery"

Według mediów jedną z przyczyn nadchodzącej fali upałów jest wysoka temperatura wody we włoskich morzach. Nagromadzone w ciągu lata ciepło jest teraz stopniowo uwalniane, co powoduje, że zbiorniki wodne zachowują się, jak "kaloryfery" - zaznaczył dziennik La Repubblica. Meteorolodzy ostrzegają, że uderzenie gorąca na południu Włoch będzie szczególnie odczuwalne w czwartek i piątek. Między innymi w Palermo na Sycylii i w Bari w Apulii obowiązywać będą alerty wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia. W niektórych regionach upał będzie występował do początku września.

Eksperci wyjaśnili, że przy tak ciepłych morzach i takich anomaliach tegorocznego lata potrzeba dużo czasu, zanim temperatura spadnie. Z długoterminowych prognoz wynika, że również wrzesień będzie cieplejszy od wieloletniej średniej. Nadchodząca fala upałów będzie już piątą, jaka nawiedzi ten kraj w tym roku. Skwar doprowadza nie tylko do nadmiarowej liczby zgonów, lecz także wpływa na wyższe rachunki za prąd spowodowane korzystaniem z klimatyzacji.