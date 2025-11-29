Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Katastrofa śmigłowca i pożar. Dwie osoby zginęły
Katastrofa śmigłowca i pożar. Dwie osoby zginęły
Świat

Rzeka wylała, domy ewakuowano

|
Powódź na północy Węgier
Powódź na północy Węgier
Źródło: Enex
Na północy Węgrzech wylała rzeka Ipola. Potrzebne były ewakuacje, bo niektóre domy zostały całkowicie zalane. Do pomocy zaangażowano wojsko.

Położone tuż przy granicy ze Słowacją węgierskie miasteczko Ipolytarnóc od kilku dni zmaga się ze skutkami powodzi. Po intensywnych opadach deszczu lokalna rzeka Ipola wystąpiła z brzegów, doprowadzając do zalań.

Stan alarmowy został wprowadzony we wtorek około południa, a już po kilkunastu godzinach podniesiono go z pierwszego do drugiego stopnia. W środę rano władze wprowadziły najwyższy - trzeci - stopień zagrożenia powodziowego.

Do niektórych budynków można dotrzeć tylko łodzią

Po raz pierwszy od 2014 roku w tym miasteczku zarejestrowano tak wysoki stan rzeki. Według danych serwisu nool.hu, poziom wody na rzece Ipola osiągnął w środę wieczorem 407 centymetrów, po czym zaczął powoli opadać - najwyższy poziom rzeki zanotowany w historii pomiarów wyniósł 432 centymetry. W piątek wynosił on 402 centymetry. Hydrolodzy uspokajają, że prognozy nie przewidują kolejnych opadów, co oznacza, że woda powinna stopniowo opadać.

Wzdłuż ogrodzeń i wałów ułożono tysiące worków z piaskiem. Walkę z żywiołem prowadziły wspólnie samorząd, wojsko oraz służby ratunkowe. Żołnierze napełnili piaskiem blisko dwa tysiące worków. Pomagali również w ewakuacji zwierząt gospodarskich. Woda wdarła się między domy i wymusiła ewakuację sześciu rodzin. Jak poinformował burmistrz Istvan Gal, dwa domy zostały całkowicie zalane, a część posesji wciąż otacza woda. Do niektórych budynków można dotrzeć jedynie łodzią.

Z pomocą pospieszyła węgierska katolicka organizacja Hungarian Charity Service of the Order of Malta (HCSOM), która dostarczyła potrzebującym żywność i ubrania. Jej pracownicy wypompowywali wodę z zalanych budynków.

Choć sytuacja wydaje się stabilizować, mieszkańcy nie będą mogli wrócić do domów przez co najmniej tydzień. Po ustąpieniu wody rozpocznie się dezynfekcja posesji, a zużyte, skażone worki z piaskiem zostaną usunięte.

Klatka kluczowa-62873
Powódź na północy Węgier
Źródło: Enex

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: RTL Klub, Hungary Today, Nógrád vármegyei hírportál

Źródło zdjęcia głównego: Enex

Udostępnij:
TAGI:
WęgryPowódźdeszczrzeka
Julia Zalewska-Biziuk
Julia Zalewska-Biziuk
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
Prognoza
Nastolatek ze stanu Vermont w USA pomógł łani wydostać się z jeziora
"Wszyscy byliśmy w szoku. Nikt się tego nie spodziewał"
Świat
Satelita ICEYE SAR Gen4
"Pierwszy polski satelita wojskowy jest już na orbicie i działa"
Polska
Opady marznące, gołoledź, ślisko
Kierowcy, tu trzeba uważać. IMGW ostrzega
Prognoza
Powodzie na Sri Lance
Turystyczne regiony pod wodą. Setki ofiar powodzi i osuwisk
Świat
Smog w Polsce
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
USA nawiedziły burze śnieżne
Nadciągają kolejne śnieżyce. Możliwe utrudnienia na lotniskach
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Przy gruncie -17 stopni. Żegnamy zimowy epizod
Prognoza
Anakonda zielona
Mogą ważyć nawet 200 kilogramów, żyją coraz bliżej miast
Nauka
Ślisko, zimno
Dziś czeka nas walka jesieni z zimą
Prognoza
Mieszkańcy północnej Sri Lanki zmagają się ze skutkami cyklonu Ditwah
"Mamy największą klęskę żywiołową w najnowszej historii"
Świat
28 1930 skype 3-0010
Tym razem się udało. Polskie satelity poleciały na orbitę
Nauka
Mroźna, zimna noc
Nocą nawet -10 stopni na termometrach
Prognoza
Niedźwiedzie w Japonii
Niedźwiedź zaatakował niedaleko stacji kolejowej
Świat
22 min
pc
Historyczna decyzja dla Polski to solidna pozycja w Europie. Ile brakuje nam do wielkich graczy?
Kijek w kosmosie
boze narodzenie swieta snieg shutterstock_2699156013
Czy święta będą białe? Najnowsze wyliczenia modeli
Arleta Unton-Pyziołek
deszcz odwilz shutterstock_1664570182
Pogoda na weekend. Uwaga, aura będzie trudna
Prognoza
Lekarz z kotem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginiony kot odnalazł się po siedmiu latach
Świat
Zniszczony dom w prowincji Sumatra Północna
Rzadki cyklon przyniósł śmiertelne powodzie
Świat
Po osuwisku na Tahiti
Poszukiwali ocalałych z osuwiska. Zeszło na nich kolejne
Świat
Miasto Hat Yai w Tajlandii pod wodą
Znaleźli ciała ponad setki osób, a wody jeszcze nie opadły
Świat
Zniszczenia po przejściu huraganu na Kubie
Od miesiąca nie mają prądu i wody. "Stosy śmieci są wyższe niż domy"
Świat
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
IMGW ostrzega. Trudne warunki na drogach
Polska
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
Sporo chmur, na północy słabo popada
Prognoza
noc mgła mrzawka
Noc będzie mroźna, w dzień miejscami popada
Prognoza
Sri Lanka
Leje od tygodnia. Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
Widok z bulwaru Rajpath na spowite smogiem Delhi
Kolejki do gabinetów pediatrycznych. Wszystko przez smog
Smog
lawina
Gigantyczna lawina w Alpach. Narciarze pod śniegiem
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Chcą wysyłać drony, by odstraszać niedźwiedzie
Świat
Dyrektor ESA Josef Aschbacher i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Polsce
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom