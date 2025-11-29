Rzeka wylała, domy ewakuowano

Powódź na północy Węgier Źródło: Enex

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Położone tuż przy granicy ze Słowacją węgierskie miasteczko Ipolytarnóc od kilku dni zmaga się ze skutkami powodzi. Po intensywnych opadach deszczu lokalna rzeka Ipola wystąpiła z brzegów, doprowadzając do zalań.

Stan alarmowy został wprowadzony we wtorek około południa, a już po kilkunastu godzinach podniesiono go z pierwszego do drugiego stopnia. W środę rano władze wprowadziły najwyższy - trzeci - stopień zagrożenia powodziowego.

Do niektórych budynków można dotrzeć tylko łodzią

Po raz pierwszy od 2014 roku w tym miasteczku zarejestrowano tak wysoki stan rzeki. Według danych serwisu nool.hu, poziom wody na rzece Ipola osiągnął w środę wieczorem 407 centymetrów, po czym zaczął powoli opadać - najwyższy poziom rzeki zanotowany w historii pomiarów wyniósł 432 centymetry. W piątek wynosił on 402 centymetry. Hydrolodzy uspokajają, że prognozy nie przewidują kolejnych opadów, co oznacza, że woda powinna stopniowo opadać.

Wzdłuż ogrodzeń i wałów ułożono tysiące worków z piaskiem. Walkę z żywiołem prowadziły wspólnie samorząd, wojsko oraz służby ratunkowe. Żołnierze napełnili piaskiem blisko dwa tysiące worków. Pomagali również w ewakuacji zwierząt gospodarskich. Woda wdarła się między domy i wymusiła ewakuację sześciu rodzin. Jak poinformował burmistrz Istvan Gal, dwa domy zostały całkowicie zalane, a część posesji wciąż otacza woda. Do niektórych budynków można dotrzeć jedynie łodzią.

Z pomocą pospieszyła węgierska katolicka organizacja Hungarian Charity Service of the Order of Malta (HCSOM), która dostarczyła potrzebującym żywność i ubrania. Jej pracownicy wypompowywali wodę z zalanych budynków.

Choć sytuacja wydaje się stabilizować, mieszkańcy nie będą mogli wrócić do domów przez co najmniej tydzień. Po ustąpieniu wody rozpocznie się dezynfekcja posesji, a zużyte, skażone worki z piaskiem zostaną usunięte.

Powódź na północy Węgier Źródło: Enex