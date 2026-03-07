Uszkodzone domy, powalone drzewa. Tornada w USA

Tornado w Union City Źródło: CNN

Gwałtowne burze i tornada przeszły w piątek przez rozległy obszar od Michigan aż po północny Teksas. Już dzień wcześniej dramatyczne sceny rozegrały się w Oklahomie. Przed niebezpieczną pogodą ostrzegała amerykańska Krajowa Służba Pogodowa (NWS).

Ofiary śmiertelne w stanie Michigan

Szeryf hrabstwa Branch położonego w stanie Michigan poinformował, że w wyniku uderzenia tornada w miasto Union Lake zginęły trzy osoby. Dodał też, że co najmniej 12 osób zostało rannych, z czego trzy trafiły do ​​szpitala z poważnymi obrażeniami. Towarzyszący żywiołowi silny wiatr uszkodził wiele budynków, powalił też drzewa - poinformowały lokalne władze.

"Mamy zerwane linie energetyczne i uszkodzone słupy oraz transformatory. Północne wybrzeże Union Lake doznało największych zniszczeń" - czytamy we wpisie na oficjalnej stronie Union City na Facebooku, w którym poinformowano, że naprawa może potrwać kilka dni.

Na poniższym nagraniu widać, jak potężny wir powietrza podnosi różne przedmioty w mieście Union City.

Tornado przetoczyło się w piątek późnym popołudniem także przez hrabstwo Cass. Tam odnotowano czwartą ofiarę śmiertelną. Żywioł powalił drzewa i poważnie uszkodził domy w rejonie Edwardsburga.

"Wiele dużych konstrukcji, w tym domy i stodoły, zostały mocno uszkodzone lub całkowicie zniszczone" - czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej hrabstwa Cass. Lokalne władze poinformowały, że przerwy w dostawie prądu dotknęły setki osób.

Wirujący lej pojawił się także w mieście Three River położonym w hrabstwie St. Joseph.

Jak wyjaśnił cytowany przez agencję AP meteorolog David Roth z centrum prognoz w stanie Maryland, warunki do powstania tornada stworzył układ pogodowy, który zaciągnął wilgotne powietrze znad Zatoki Meksykańskiej, po czym zderzył się z chłodniejszym powietrzem nad rejonem Wielkich Jezior.

Michigan notuje średnio około 15 tornad rocznie.

Apel, by szukać schronienia

Władze regionu graniczącego ze stanem Indiana ostrzegły w piątek mieszkańców, by "natychmiast szukali schronienia" po doniesieniach o możliwym tornadzie i wietrze przekraczającym prędkość 96 kilometrów na godzinę. "Mieszkańcy powinni przygotować się na przerwy w dostawie prądu, zamknięte drogi i dzielnice oraz zakłócenia w łączności komórkowej i internetowej"- ostrzega komunikat lokalnego biura szeryfa.

Synoptycy ostrzegają, że burzowy układ może przynieść w kolejnych dniach także wyjątkowo wysokie temperatury w części południowych i środkowych Stanów Zjednoczonych, nawet o 11 do 17 stopni Celsjusza powyżej normy sezonowej.