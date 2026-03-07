Logo TVN24
Świat

Uszkodzone domy, powalone drzewa. Tornada w USA

|
07 0447 CNN WX-151FR_MI__HUGE_TORNADO_-0001
Tornado w Union City
Źródło: CNN
Tornada przetoczyły się w piątek przez amerykański stan Michigan. W wyniku żywiołu zginęły cztery osoby, a kilkanaście zostało rannych. Ogromne zniszczenia odnotowano między innymi w miastach Union Lake i Three Rivers.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Gwałtowne burze i tornada przeszły w piątek przez rozległy obszar od Michigan aż po północny Teksas. Już dzień wcześniej dramatyczne sceny rozegrały się w Oklahomie. Przed niebezpieczną pogodą ostrzegała amerykańska Krajowa Służba Pogodowa (NWS).

Ofiary śmiertelne w stanie Michigan

Szeryf hrabstwa Branch położonego w stanie Michigan poinformował, że w wyniku uderzenia tornada w miasto Union Lake zginęły trzy osoby. Dodał też, że co najmniej 12 osób zostało rannych, z czego trzy trafiły do ​​szpitala z poważnymi obrażeniami. Towarzyszący żywiołowi silny wiatr uszkodził wiele budynków, powalił też drzewa - poinformowały lokalne władze.

"Mamy zerwane linie energetyczne i uszkodzone słupy oraz transformatory. Północne wybrzeże Union Lake doznało największych zniszczeń" - czytamy we wpisie na oficjalnej stronie Union City na Facebooku, w którym poinformowano, że naprawa może potrwać kilka dni.

Na poniższym nagraniu widać, jak potężny wir powietrza podnosi różne przedmioty w mieście Union City.

Klatka kluczowa-273291
Tornado w Union City
Źródło: CNN

Tornado przetoczyło się w piątek późnym popołudniem także przez hrabstwo Cass. Tam odnotowano czwartą ofiarę śmiertelną. Żywioł powalił drzewa i poważnie uszkodził domy w rejonie Edwardsburga.

"Wiele dużych konstrukcji, w tym domy i stodoły, zostały mocno uszkodzone lub całkowicie zniszczone" - czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej hrabstwa Cass. Lokalne władze poinformowały, że przerwy w dostawie prądu dotknęły setki osób.

Wirujący lej pojawił się także w mieście Three River położonym w hrabstwie St. Joseph.

Klatka kluczowa-273328
Tornado uderzyło w Three Rivers
Źródło: CNN

Jak wyjaśnił cytowany przez agencję AP meteorolog David Roth z centrum prognoz w stanie Maryland, warunki do powstania tornada stworzył układ pogodowy, który zaciągnął wilgotne powietrze znad Zatoki Meksykańskiej, po czym zderzył się z chłodniejszym powietrzem nad rejonem Wielkich Jezior.

Michigan notuje średnio około 15 tornad rocznie.

Apel, by szukać schronienia

Władze regionu graniczącego ze stanem Indiana ostrzegły w piątek mieszkańców, by "natychmiast szukali schronienia" po doniesieniach o możliwym tornadzie i wietrze przekraczającym prędkość 96 kilometrów na godzinę. "Mieszkańcy powinni przygotować się na przerwy w dostawie prądu, zamknięte drogi i dzielnice oraz zakłócenia w łączności komórkowej i internetowej"- ostrzega komunikat lokalnego biura szeryfa.

Synoptycy ostrzegają, że burzowy układ może przynieść w kolejnych dniach także wyjątkowo wysokie temperatury w części południowych i środkowych Stanów Zjednoczonych, nawet o 11 do 17 stopni Celsjusza powyżej normy sezonowej.

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: Reuters, PAP, abcnews.com, wctv.tv

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

USAtornado
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
