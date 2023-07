Wściekły ryś rzucił się na śpiącego biwakowicza

Ryś rudy zaatakował biwakowicza, który spał w hamaku podczas wycieczki zorganizowanej dla młodzieży. Do zdarzenia doszło na terenie parku stanowego Selden Neck w stanie Connecticut. Sekcja zwłok wykazała, że zwierzę było chore na wściekliznę.

Chory na wściekliznę

Williams przekazał, że grupa młodzieży i ich opiekunowie biwakowali w przeznaczonym do tego miejscu, gdy doszło do ataku. Zwłoki martwego rysia zostały zabrane do stanowego laboratorium. Sekcja wykazała, że zwierzę było chore na wściekliznę. Według strony internetowej departamentu, ataki rysi rudych na ludzi są niezwykle rzadkie.