Tysiące litrów ropy wylały się do rzeki. "Usłyszałem trzy głośne wybuchy"

Wyciek ropy
Ropa naftowa wylała się do rzeki
Prawie 10 tysięcy litrów ropy dostało się do rzeki przepływającej przez amerykańskie miasto West Haven w stanie Connecticut. Do wycieku doszło w wyniku zderzenia samochodu z cysterną.
Do wypadku doszło w czwartek około godziny 13.30 lokalnego czasu na drodze Forest Road w mieście West Haven w stanie Connecticut. Cysterna zderzyła się z samochodem i wywróciła. Zawartość zbiornika - prawie 10 tysięcy litrów ropy naftowej - przez kanały burzowe wylała się do rzeki West River.

Jak podała policja, kierowca auta został przewieziony do lokalnego szpitala z lekkimi obrażeniami, a kierowca cysterny odmówił pomocy medycznej.

- Usłyszałem trzy głośne wybuchy, przestraszyłem się. Myślałem, że doszło do jakiejś potężnej eksplozji - powiedział Oscar Chacon, mieszkaniec okolicy.

Ropa wyciekła do rzeki

Jak przekazał komendant lokalnej straży pożarnej, Michael Terenzio, na miejsce przywieziono specjalistyczny sprzęt, którym zbierano ropę wraz ze śniegiem i piaskiem.

Jednostka Reagowania Kryzysowego DEEP wysłała na miejsce łodzie i jednostki ewakuacyjne, aby powstrzymać wyciek na rzece.

Wyciek ropy
Wyciek ropy
Negatywny wpływ na środowisko

Ekolodzy obawiają się, że taki wyciek może negatywnie wpłynąć na środowisko.

- Niedaleko wycieku zauważyliśmy kaczki, orły, a także bieliki amerykańskie. Na razie nie widać, by katastrofa miała na nie wpływ, ale biorąc pod uwagę ilość ropy w rzece, powiadomiliśmy nasz wydział ochrony dzikiej przyrody i poprosimy go o podjęcie stosownych działań - powiedział Ken LeClerc, koordynator ds. reagowania kryzysowego w DEEP.

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: WFSB, New Heaven Register

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

USA
