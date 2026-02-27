Tysiące litrów ropy wylały się do rzeki. "Usłyszałem trzy głośne wybuchy"

Ropa naftowa wylała się do rzeki Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 13.30 lokalnego czasu na drodze Forest Road w mieście West Haven w stanie Connecticut. Cysterna zderzyła się z samochodem i wywróciła. Zawartość zbiornika - prawie 10 tysięcy litrów ropy naftowej - przez kanały burzowe wylała się do rzeki West River.

Jak podała policja, kierowca auta został przewieziony do lokalnego szpitala z lekkimi obrażeniami, a kierowca cysterny odmówił pomocy medycznej.

- Usłyszałem trzy głośne wybuchy, przestraszyłem się. Myślałem, że doszło do jakiejś potężnej eksplozji - powiedział Oscar Chacon, mieszkaniec okolicy.

Ropa wyciekła do rzeki

Jak przekazał komendant lokalnej straży pożarnej, Michael Terenzio, na miejsce przywieziono specjalistyczny sprzęt, którym zbierano ropę wraz ze śniegiem i piaskiem.

Jednostka Reagowania Kryzysowego DEEP wysłała na miejsce łodzie i jednostki ewakuacyjne, aby powstrzymać wyciek na rzece.

Wyciek ropy

Negatywny wpływ na środowisko

Ekolodzy obawiają się, że taki wyciek może negatywnie wpłynąć na środowisko.

- Niedaleko wycieku zauważyliśmy kaczki, orły, a także bieliki amerykańskie. Na razie nie widać, by katastrofa miała na nie wpływ, ale biorąc pod uwagę ilość ropy w rzece, powiadomiliśmy nasz wydział ochrony dzikiej przyrody i poprosimy go o podjęcie stosownych działań - powiedział Ken LeClerc, koordynator ds. reagowania kryzysowego w DEEP.

Opracowała Anna Bruszewska