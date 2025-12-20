Logo TVN24
Świat

Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu

Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
W popularnym hotelu w stanie Wisconsin doszło do niecodziennego zdarzenia. Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji, wylądował na stole i ugryzł co najmniej jedną osobę. Niepożądanym gościem musiały zająć się służby.

W niedzielę 14 grudnia goście hotelowej restauracji w Grand Geneva Resort w mieście Lake Geneva w Wisconsin przeżyli nie lada szok. W pewnym momencie otworzył się jeden z kasetonów sufitowych. Przez powstały otwór wpadł szop.

Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa

Gdy obsługa hotelu zauważyła, co się stało, natychmiast zadzwoniła do biura szeryfa.

- Cześć, mamy szopa w restauracji. Wydaje mi się, że jest na ziemi i wygląda na to, że ugryzł jednego z naszych gości, więc będziemy potrzebować karetki. (Gość - red.) krwawił, ale udało się nam je zatamować - brzmiała treść zgłoszenia alarmowego.

Niedługo po telefonie w obiekcie pojawili się funkcjonariusze. Policjantom, z pomocą strażaków, udało się zagonić zwierzę do małej, prywatnej jadalni.

- To był mały pokój, trzy na cztery metry - powiedział stacji NBC Chicago porucznik Pete Kruger, który odpowiedział na wezwanie. Relacjonował, że jeden z policjantów przykrył szopa koszem na śmieci, aby zatrzymać go do czasu przybycia firmy odławiającej zwierzęta.

Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Badanie pod kątem wścieklizny

Pracownicy firmy złapali szopa do klatki i bezpiecznie wyprowadzili go z obiektu z wykorzystaniem windy towarowej. Ze względu na to, że zwierzę ugryzło człowieka, zostało poddane eutanazji i przebadane pod kątem wścieklizny. Badanie wykazało, że szop nie był zarażony.

- Nigdy nie miałem takiego zgłoszenia. To było nietypowe - przyznał Kruger, dodając, że cała akcja trwała około półtorej godziny.

Szop, który włamał się do sklepu z alkoholem, może być recydywistą
Szop, który włamał się do sklepu z alkoholem, może być recydywistą

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: NBC 5 Chicago

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

