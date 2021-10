Burze, ulewy, grad, tornada. Milionom Amerykanów zagraża niebezpieczna aura

Wydano alarmy meteorologiczne

Według Centrum Prognozowania Burz amerykańskiej Narodowej Służby Meteorologicznej (NWS) w poniedziałek wieczorem we wschodniej części stanu Maryland, środkowej i wschodniej Wirginii oraz środkowej Karoliny Północnej wydano ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami. Główne zagrożenie stanowi silny wiatr osiągający w porywach ponad 80 km/h, ale możliwy jest również grad o średnicy do czterech centymetrów, a także jedno lub dwa tornada.

Meteorolodzy przewidują też wystąpienie powodzi. Narażeni są na to mieszkańcy od stanu Massachusetts do New Jersey. Do wtorkowego popołudnia obowiązują tam ostrzeżenia przed powodziami. Na niektórych obszarach opady deszczu mogą przekraczać 25 litrów na metr kwadratowy na godzinę.