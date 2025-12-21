Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ta ucieczka psów mogła skończyć się tragicznie. "Myślę, ze wiedziała, że jestem tam, by jej pomóc"

Policjant z New Jersey wyciągnął psa z lodowatej wody
Policjant z New Jersey wyciągnął psa z lodowatej wody
Źródło: Sparta Police Department/2025 Cable News Network All Rights Reserved
Pies wpadł do lodowatej wody w zamarzniętym jeziorze. Na ratunek zwierzęciu ruszył policjant. Całą akcję zarejestrowała kamera na mundurze drugiego funkcjonariusza.

Do zdarzenia doszło w środę około południa w mieście Sparta w New Jersey. Mieszkaniec okolicy jeziora Mohawk zadzwonił na policję, gdy zauważył dwa psy chodzące po częściowo zamarzniętym jeziorze. W pewnej chwili jeden z nich wpadł do wody.

Na miejsce szybko przybył funkcjonariusz Michael Poon, mający ze sobą sprzęt ratunkowy. Policjant wskoczył do lodowatej wody i wydostał psa, a następnie zabrał go na brzeg. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na mundurze drugiego funkcjonariusza.

Zapaleni uciekinierzy

Okazało się, że oba psy widziane na jeziorze - 10-letni labrador o imieniu Sunkiss, który wpadł do wody, oraz czteroletni Bruno należą do Chance'a Dobbsa, mieszkańca okolicy. Właściciel przyznał, że... nawet nie zauważył, że ich nie ma.

- Wokół posesji jest ogrodzenie elektryczne, ale psy znalazły sposób i uciekły - powiedział Dobbs. Przyznał, że to nie pierwszy raz, kiedy zrobiły coś takiego. W ucieczkach specjalizuje się zwłaszcza Sunkiss.

- To nic niezwykłego, ale tym razem posunęła się za daleko. To nie pierwszy, drugi ani nawet trzeci raz w ciągu ostatniego miesiąca, kiedy uciekła - wyjaśnił. Dodał, że Sunkiss prowokuje do ucieczek także Bruna, który wcześniej bezpiecznie trzymał się posesji.

Klatka kluczowa-112501
Policjant z New Jersey wyciągnął psa z lodowatej wody
Źródło: Sparta Police Department/2025 Cable News Network All Rights Reserved

Czy taka nauczka wystarczy?

Reporter CNN zapytał o zdarzenie policjanta Michaela Poona. Funkcjonariusz przyznał, że była to jego pierwsza akcja ratunkowa. Nie spodziewał się, że będzie w niej ratował akurat psa, ale był na to przygotowany.

- Myślę, że wiedziała (Sunkiss - red.), że jestem tam, by jej pomóc. Początkowo chciałem złapać ją za kark i wyciągnąć, ale miałem bardzo grube rękawice, więc zabrakło mi zręczności. A potem, kiedy zaczęła odpływać, wiedziałem, że muszę wskoczyć do wody - relacjonował Poon.

Dobbs był wdzięczny policji za akcję ratunkową. - Nie jestem w stanie wystarczająco podziękować funkcjonariuszom za ich wyszkolenie i za to, że często są niedocenianymi bohaterami, którzy opiekują się naszą społecznością - podsumował.

Jeśli chodzi o Sunkiss, to z jednej strony Dobbs ma nadzieję, że podczas ostatniej akcji dostała już wystarczającą nauczkę. Z drugiej strony przyznaje, że to pies żądny przygód.

Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu

Autorka/Autor: kp

Źródło: CNN, WABC-TV New York

Źródło zdjęcia głównego: Sparta Police Department/2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaPsyPolicjaUSA
Czytaj także:
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: na północy rośnie mroźny wyż. Zmarzniemy
Prognoza
NASA odkryła planetę w kształcie cytryny (wizja artystyczna)
Odkryli planetę w kształcie cytryny. "Co to, u licha, jest?"
Nauka
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega
Prognoza
Michaela Benthaus po locie z firmą Blue Origin
Porusza się na wózku, przekroczyła granicę kosmosu. Pierwszy taki lot
Świat
Mróz, zimno, zima
Dziś rozpoczyna się astronomiczna zima
Ciekawostki
chmury shutterstock_2644940895
Miejscami niebo zacznie się przejaśniać
Prognoza
Skamieniałości Wadisuchus Kassabi z Pustyni Zachodniej w Egipcie
To odkrycie "stanowi kolejny rozdział w historii życia na Ziemi"
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą lokalnie może szczypnąć mróz
Prognoza
Ćmy spijające łzy łosia
Ćmy obsiadły oczy łosia. Badacze wiedzą, dlaczego
Nauka
Lekki śnieg, Boże Narodzenie, białe święta, Wigilia
Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. Tu święta mogą być białe
Prognoza
Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto
Drzewo runęło na jadące auto, w środku były dwie osoby
Świat
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu
Świat
Niedźwiedzica polarna adoptowała młode
Niezwykłe zachowanie niedźwiedzicy. "Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje"
Świat
Pociąg zderzył się ze stadem słoni w Indiach
Pociąg zderzył się ze stadem słoni
Świat
Osuwisko w Oregonie
Zalane auta, osuwiska, zawalone domy. "To najgorsza rzecz, jaka spotkała mnie w życiu"
Świat
Mgły
Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega
Prognoza
Mgła, duża wilgotność, pochmurno
Dużo chmur i wysoka wilgotność
Prognoza
Puma
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
Ciekawostki
Prognoza dotycząca wiejącego wiatru w stanach Kolorado i Wyoming
Ostrzeżenia przed pożarami dla kilkuset tysięcy osób
Świat
Zimna noc, mróz
Noc pochmurna z mrozem
Prognoza
Turystka z Niemiec zginęła
Turystka z Niemiec robiła zdjęcia. Zginęła
Świat
Powódź w Boliwii
"Straciłam kuchnię, którą dostałam od syna na urodziny"
Świat
Pochmurno, zimno, grudzień, mróz
Zmiana w pogodzie będzie następować powoli
Prognoza
shutterstock_2276896629_1
"Śmiercionośny wirus" po raz pierwszy wykryty w oddechu wielorybów
Nauka
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. "Myślałem, że coś spadło na dom"
Świat
Fort Vindolanda w Wielkiej Brytanii
Rzymscy legioniści w Brytanii walczyli z pasożytami jelitowymi
Nauka
Mgła na lotnisku w Krakowie
Utrudnienia na krakowskim lotnisku. Przekierowane samoloty
Polska
sarajewo smog shutterstock_1270016065
Odwołane loty w europejskiej stolicy. Wszystko przez smog
Smog
Kometa 3I/ATLAS uchwycona przez obserwatorium Gemini North na Hawajach, 26.11.2025
Kometa 3I/ATLAS. Międzygwiezdny gość zbliżył się do Ziemi
Nauka
Zima, gęsta mgła
IMGW ostrzega. Trudne warunki od rana
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom