Ta ucieczka psów mogła skończyć się tragicznie. "Myślę, ze wiedziała, że jestem tam, by jej pomóc"

Do zdarzenia doszło w środę około południa w mieście Sparta w New Jersey. Mieszkaniec okolicy jeziora Mohawk zadzwonił na policję, gdy zauważył dwa psy chodzące po częściowo zamarzniętym jeziorze. W pewnej chwili jeden z nich wpadł do wody.

Na miejsce szybko przybył funkcjonariusz Michael Poon, mający ze sobą sprzęt ratunkowy. Policjant wskoczył do lodowatej wody i wydostał psa, a następnie zabrał go na brzeg. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na mundurze drugiego funkcjonariusza.

Zapaleni uciekinierzy

Okazało się, że oba psy widziane na jeziorze - 10-letni labrador o imieniu Sunkiss, który wpadł do wody, oraz czteroletni Bruno należą do Chance'a Dobbsa, mieszkańca okolicy. Właściciel przyznał, że... nawet nie zauważył, że ich nie ma.

- Wokół posesji jest ogrodzenie elektryczne, ale psy znalazły sposób i uciekły - powiedział Dobbs. Przyznał, że to nie pierwszy raz, kiedy zrobiły coś takiego. W ucieczkach specjalizuje się zwłaszcza Sunkiss.

- To nic niezwykłego, ale tym razem posunęła się za daleko. To nie pierwszy, drugi ani nawet trzeci raz w ciągu ostatniego miesiąca, kiedy uciekła - wyjaśnił. Dodał, że Sunkiss prowokuje do ucieczek także Bruna, który wcześniej bezpiecznie trzymał się posesji.

Czy taka nauczka wystarczy?

Reporter CNN zapytał o zdarzenie policjanta Michaela Poona. Funkcjonariusz przyznał, że była to jego pierwsza akcja ratunkowa. Nie spodziewał się, że będzie w niej ratował akurat psa, ale był na to przygotowany.

- Myślę, że wiedziała (Sunkiss - red.), że jestem tam, by jej pomóc. Początkowo chciałem złapać ją za kark i wyciągnąć, ale miałem bardzo grube rękawice, więc zabrakło mi zręczności. A potem, kiedy zaczęła odpływać, wiedziałem, że muszę wskoczyć do wody - relacjonował Poon.

Dobbs był wdzięczny policji za akcję ratunkową. - Nie jestem w stanie wystarczająco podziękować funkcjonariuszom za ich wyszkolenie i za to, że często są niedocenianymi bohaterami, którzy opiekują się naszą społecznością - podsumował.

Jeśli chodzi o Sunkiss, to z jednej strony Dobbs ma nadzieję, że podczas ostatniej akcji dostała już wystarczającą nauczkę. Z drugiej strony przyznaje, że to pies żądny przygód.

