Megapożar strawił sto tysięcy hektarów. Ranni strażacy

Pożar Ranger Road w Oklahomie

Pożar nazwany Ranger Road wybuchł we wtorek wczesnym popołudniem na terenie hrabstwa Beaver w Oklahomie. Płomienie, podsycane przez silny wiatr i niezwykle suchą ściółkę, błyskawicznie nabrały siły i zaczęły obejmować coraz większy obszar. Do środowego wieczora spłonęło około 114 tysięcy hektarów łąk, pastwisk i lasów na terytorium Oklahomy i Kansas, a pożar opanowany był w 15 procentach.

Ze względu na skalę zjawiska i szybkość rozprzestrzeniania się ognia, lokalne media określiły zdarzenie mianem "megapożaru".

🔥Ranger Road Wildfire Update 🔥

Oklahoma Forestry Services has released the Ranger Road perimeter map. The acres will continue to change as the fire progresses. Currently, the acres are 283,283.



Kansas continues to coordinate resources and information with Oklahoma. pic.twitter.com/5rIgRPnHX9 — Kansas ForestService (@KSForestService) February 18, 2026 Rozwiń

Ranni strażacy

Szybko rozprzestrzeniający się ogień zagrażał obszarom zamieszkałym. Nakazy ewakuacji wydano w miejscowościach Ashland i Englewood w Kansas, jak również na terenach rolniczych w hrabstwie Comanche. Jak podał departament zarządzania kryzysowego hrabstwa Beaver, nie wszystkie domy i budynki udało się uratować.

- Mogę tylko powiedzieć, że odnotowano straty materialne. Nie potwierdzono ofiar śmiertelnych - przekazał jego rzecznik w rozmowie z telewizją CNN.

Podczas działań gaśniczych rannych zostało co najmniej ośmiu strażaków - czterech w Oklahomie i czterech w Kansas.

Obawy o przyszłość

We wtorek strażacy z Oklahomy i Kansas walczyli także z innymi rozległymi pożarami. W obydwu stanach ogień wyrządził ogromne szkody wśród rolników. Jak podał lokalny nadawca KOSU, niektóre gospodarstwa straciły kilkadziesiąt, a nawet kilkaset sztuk bydła. Nawet producenci, których zwierzęta są bezpieczne, mogą mieć problemy z wyżywieniem swoich stad - ogień strawił tysiące hektarów pastwisk.

Jak ostrzegli meteorolodzy z biura Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w Dodge City, nadchodzące godziny mogą być poważnym wyzwaniem dla strażaków, ponieważ w czwartek w regionie dotkniętym przez pożar Ranger Road prognozowane są "krytyczne" warunki pożarowe.

Critical Fire Weather conditions will be possible Thursday near the Oklahoma border. Conditions will be favorable for any fire that does develop to escape easily and be difficult to control. A Red Flag Warning has been issued from Elkhart to Medicine Lodge. #kswx pic.twitter.com/ao4WYkCjne — NWS Dodge City (@NWSDodgeCity) February 19, 2026 Rozwiń