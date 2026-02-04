Dom runął do oceanu. Nagranie

Jeden z domów położonych w amerykańskim mieście Buxton w Karolinie Północnej runął do oceanu. Do zdarzenia, które zostało uchwycone na nagraniu, doszło w niedzielę 1 lutego. Z powodu zalegających szczątków, zamknięto tamtejszą plażę.
Przypływ uszkodził budynki
Fundamenty domu zostały podmyte podczas wysokiego przypływu i dlatego się rozpadł - poinformowała agencja Reuters. Dodała, że na szczęście stał on pusty i nikt nie został ranny.
Ponadto w mieście żywioł zniszczył też cztery inne budynki, w nich również nikt nie mieszkał.
Ocean pochłonął od września ubiegłego roku w tym miejscu aż dziewiętnaście domów. Zdaniem lokalnych władz, może być ich jeszcze więcej.
Opracowała Anna Bruszewska
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters