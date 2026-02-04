Dom runął do oceanu. Nagranie

Dom runął do oceanu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeden z domów położonych w amerykańskim mieście Buxton w Karolinie Północnej runął do oceanu. Do zdarzenia, które zostało uchwycone na nagraniu, doszło w niedzielę 1 lutego. Z powodu zalegających szczątków, zamknięto tamtejszą plażę.

Dom runął do oceanu Źródło: Reuters

Przypływ uszkodził budynki

Fundamenty domu zostały podmyte podczas wysokiego przypływu i dlatego się rozpadł - poinformowała agencja Reuters. Dodała, że na szczęście stał on pusty i nikt nie został ranny.

Ponadto w mieście żywioł zniszczył też cztery inne budynki, w nich również nikt nie mieszkał.

Ocean pochłonął od września ubiegłego roku w tym miejscu aż dziewiętnaście domów. Zdaniem lokalnych władz, może być ich jeszcze więcej.

Opracowała Anna Bruszewska