Świat Dym z pożaru w okolicy Czarnobyla dusi mieszkańców Kijowa Anna Bruszewska |

Pożar w pobliżu Czarnobyla Źródło wideo: State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region, Reuters Źródło zdj. gł.: State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region, Reuters

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Smog snuje się we wtorek nad ukraińskim Kijowem i jego okolicami. Miejscowe władze apelują do mieszkańców o picie dużej ilości wody i częstsze sprzątanie domów na mokro. Mocne pogorszenie się jakości powietrza jest spowodowane pożarami, które wybuchły w ubiegłym tygodniu w okolicach Czarnobyla. Z ogniem walczy tam ponad 260 strażaków. Gaszenie utrudniają wysoka temperatura powietrza, przekraczająca 30 stopni Celsjusza, a także silny wiatr i brak opadów.

Dym się rozprzestrzenił

Analiza satelitarna przeprowadzona przez Ukraiński Instytut Hydrometeorologiczny wykazała, że ​​dym z pożaru nieopodal Czarnobyla rozprzestrzenił się w ciągu weekendu na południe kraju. Instytut poinformował, że dane satelitarne wykryły smugi o podwyższonym stężeniu tlenku węgla rozciągające się na odległość do 170 kilometrów od stref pożarowych. Ostrzegł, że emisje mogą ponownie przesunąć się w kierunku Kijowa, jeśli będzie wiać północny wiatr.

Zanieczyszczenie powietrza w Kijowie Źródło: Enex

Pożar w strefie wykluczenia wokół Czarnobyla

Pożar lasu wybuchł w czwartek 25 czerwca w strefie wykluczenia położonej wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej po upadku rosyjskich dronów. Jak podała agencja informacyjna Reuters, władze od tego czasu cały czas monitorują poziom promieniowania na tym obszarze. W poniedziałek przekazały, że utrzymuje się on w granicach normy.