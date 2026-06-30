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Dym z pożaru w okolicy Czarnobyla dusi mieszkańców Kijowa

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Ukraina
Pożar w pobliżu Czarnobyla
Źródło wideo: State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region, Reuters
Źródło zdj. gł.: State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region, Reuters
Smog dusi mieszkańców Kijowa. Pogorszenie się jakości powietrza w stolicy Ukrainy jest spowodowane pożarami, które wybuchły w rejonie Czarnobyla. Walkę z ogniem utrudnia wysoka temperatura.

Smog snuje się we wtorek nad ukraińskim Kijowem i jego okolicami. Miejscowe władze apelują do mieszkańców o picie dużej ilości wody i częstsze sprzątanie domów na mokro. Mocne pogorszenie się jakości powietrza jest spowodowane pożarami, które wybuchły w ubiegłym tygodniu w okolicach Czarnobyla. Z ogniem walczy tam ponad 260 strażaków. Gaszenie utrudniają wysoka temperatura powietrza, przekraczająca 30 stopni Celsjusza, a także silny wiatr i brak opadów.

Dym się rozprzestrzenił

Analiza satelitarna przeprowadzona przez Ukraiński Instytut Hydrometeorologiczny wykazała, że ​​dym z pożaru nieopodal Czarnobyla rozprzestrzenił się w ciągu weekendu na południe kraju. Instytut poinformował, że dane satelitarne wykryły smugi o podwyższonym stężeniu tlenku węgla rozciągające się na odległość do 170 kilometrów od stref pożarowych. Ostrzegł, że emisje mogą ponownie przesunąć się w kierunku Kijowa, jeśli będzie wiać północny wiatr.

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Zanieczyszczenie powietrza w Kijowie
Źródło: Enex

Pożar w strefie wykluczenia wokół Czarnobyla

Pożar lasu wybuchł w czwartek 25 czerwca w strefie wykluczenia położonej wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej po upadku rosyjskich dronów. Jak podała agencja informacyjna Reuters, władze od tego czasu cały czas monitorują poziom promieniowania na tym obszarze. W poniedziałek przekazały, że utrzymuje się on w granicach normy.

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Źródło: Reuters, ENEX
Tagi:
pożarUkraina
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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