Świat Trzęsienie ziemi w Grecji Anna Bruszewska |

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło wideo: NOAA Science On a Sphere Źródło zdj. gł.: USGS

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Ziemia zatrzęsła się w niedzielne popołudnie w rejonie greckiej wyspy Eubea. Jak podał portal Proto Thema, odnotowano trzy wstrząsy. Jeden miał magnitudę 4,8, a jego epicentrum znajdowało się sześć kilometrów na południe od Prokopi na Eubei. Najsilniejszy wstrząs miał magnitudę 5,2 i odnotowano go w tym samym regionie. Ponadto odczuwalne były też trzy wstrząsy wtórne o magnitudzie około 3.

- Północna Eubea to obszar, gdzie znajduje się wiele aktywnych uskoków i trzęsienia ziemi są dość częste - powiedział Kostas Papazachos, sejsmolog i profesor z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. - Wstrząsy nie są powodem do niepokoju - podkreślił.

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Trzęsienie ziemi w Grecji. Skały spadały na drogi

Jak podała agencja informacyjna Reuters, nie ma informacji o osobach rannych. Pojawiły się jednak doniesienia o spadających skałach podczas wstrząsu, który był odczuwalny w stolicy Grecji, około 130 km od epicentrum w północnej Eubei.

- Mamy do czynienia z rozległymi osuwiskami, ale nie odnotowano żadnych ofiar. Zjawiska te wystąpiły na drogach w rejonie miasteczek Plakias i Dafnousa - powiedział w rozmowie z telewizją ERT burmistrz miasteczka Mantoudi, Yiannis Tsapourniotis.

Jak poinformował zastępca burmistrza miasteczka, Argyris Liaskos, odnotowano uszkodzenia domów w miejscowości Dafnousa. W niektórych budynkach pojawiły się duże pęknięcia. Mieszkańcy opuścili je jednak na czas, unikając niebezpieczeństwa.

Grecja. Jeden ze wstrząsów odnotowanych w niedzielę Źródło zdjęcia: USGS