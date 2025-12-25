Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wulkan błotny przebudził się w Wigilię

Wulkan błotny w Trynidadzie i Tobago
Erupcja wulkanu Kilauea
Źródło: USGS, Reuters
Wulkan błotny Piparo przebudził się w Trynidadzie i Tobago. W Wigilię jego aktywność gwałtownie wzrosła, a wstrząsy towarzyszące erupcji spowodowały pęknięcia dróg. Mieszkańcy przygotowują się do możliwej ewakuacji.

Aktywność wulkanu Piparo na wyspie Trynidad nasilała się przez ostatnie kilka tygodni, ale 24 grudnia doszło do silniejszych erupcji. W godzinach porannych mieszkańców pobliskiej wioski zaskoczył huk wybuchających gazów. Popękała część dróg, uszkodzone zostały także okolice domów.

- Całe tylne podwórze jest teraz niedostępne. Otworzyło się szambo, ziemia się rozstąpiła, wszystko pękło i rozpadło się - relacjonował jeden z . Mężczyzna dodał, że sytuacja jest znacznie gorsza niż podczas ostatniego nasilenia aktywności wulkanu błotnego w 2019 roku, które również uszkodziło jego dom.

Wulkan błotny w Trynidadzie i Tobago
Wulkan błotny w Trynidadzie i Tobago
Źródło: PAP/EPA/STR

Apel o ostrożność

Lokalne media podały, że trzy główne drogi prowadzące do osady noszą ślady przesunięcia się gruntu. Dwie z nich zostały całkowicie zniszczone. Na dodatek mieszkańcy co najmniej pięciu gospodarstw domowych byli odcięci od prądu po tym, jak przechylony słup energetyczny zerwał przewody. Na miejscu pracowały ekipy trynidadzkiego operatora sieci, które starały się przywrócić zasilanie.

Ministra rozwoju wsi i samorządu lokalnego Khadijah Ameen zaapelowała do mieszkańców oraz kierowców, by trzymali się z dala od regionu aktywnego wulkanu błotnego. Choć na razie nie zarządzono ewakuacji, władze przygotowały lokalne centrum kulturalne na przyjęcie mieszkańców.

- Wiem, że ludzie są bardzo ciekawi i chcieliby udać się na miejsce zdarzenia. Odradzamy jednak takich działań. Dodatkowy ruch drogowy może spowodować problemy w przypadku pogorszenia się sytuacji - podkreśliła.

Zamknięta droga ze względu na aktywność wulkanu błotnego
Zamknięta droga ze względu na aktywność wulkanu błotnego
Źródło: PAP/EPA/STRINGER

Naukowcy monitorują sytuację

Na miejscu pracują również sejsmolodzy z Uniwersytetu Indii Zachodnich na Jamajce. Zespół pobrał dane z mierników ciśnienia i temperatury, które pozwolą ustalić, czy obserwowane zjawiska to faktycznie początek poważnej erupcji. Już w 2019 roku geolog Xavier Moonan ostrzegał, że warunki wokół wulkanu coraz bardziej przypominają te sprzed erupcji z 1997 roku, kiedy to błoto wyrzucane na wysokość ponad 60 metrów zniszczyło drogi i domy w okolicznych miejscowościach.

Wybuchy wulkanów błotnych rzadko prowadzą do katastrof naturalnych. W trakcie takiej erupcji wyrzucają one na powierzchnię zarówno błoto, jak i łatwopalne gazy.

Wulkan błotny w Trynidadzie i Tobago
Wulkan błotny w Trynidadzie i Tobago
Źródło: PAP/EPA/STR

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Trinidad and Tobago Newsday, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STR

Udostępnij:
TAGI:
Karaibywulkany
Czytaj także:
Opady marznące
IMGW ostrzega. Zimowe zagrożenia w siedmiu województwach
Prognoza
Seydisfjordur na Islandii
Prawie 20 stopni w noc wigilijną na Islandii
Świat
Mroźna noc
Noc znów sporo na minusie
Prognoza
Mróz śnieg zima
Nadchodzą opady śniegu i silny wiatr
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
Świat
Halo
"Nikt z nas nigdy nie spotkał się z takim fenomenem. To było coś wyjątkowego"
Polska
Inżynier NASA Guy Naylor przebrany za Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca
Nauka
Delfiny
Delfiny w Odrze. Uchwyciła je kamera
Polska
Deszcz meteorów
Warto spojrzeć w niebo. Aktywność rozpoczynają Kwadrantydy
Ciekawostki
Mróz w Polsce
Noc z przeszywającym mrozem. Tu było lodowato
Polska
Powodzie w Kalifornii
Woda wdzierała się do domów. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Pogodne niebo, ale szczypnie mróz
Prognoza
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj w drodze. Sanie nad oceanem
Ciekawostki
shutterstock_2217746671
W rybach z importu mogą znajdować się "wieczne chemikalia"
Nauka
AdobeStock_554203457_Preview
W nocy temperatura spadnie do nawet -13 stopni
Prognoza
Start indyjskiej rakiety LVM3-M6
Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie
Świat
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" już na niebie
Ciekawostki
Powódź w Kalifornii
Najwyższy stopień zagrożenia powodziowego na święta
Świat
AdobeStock_1811684334
Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
Polska
Zanieczyszczenie świetlne, łuna świetlna
Ten rodzaj zanieczyszczenia stanowi poważne zagrożenie dla ptaków
Nauka
Trzęsienie ziemi
W stolicy zatrzęsły się budynki
Świat
Renifer (Rangifer tarandus)
Dlaczego ich nosy są czerwone? Naukowcy znaleźli odpowiedź
Ciekawostki
Silny mróz
Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Miejscami zrobi się mroźnie
W Wigilię ściśnie mróz i lokalnie poprószy śnieg
Prognoza
Powodzie na południu Francji
Powodzie tuż przed świętami. Wydano czerwony alert
Świat
Smog
Miasto skąpane w smogu. "Nie wychodziłam z domu od tygodnia"
Smog
Mróz, noc
Takiej nocy w pogodzie nie było dawno
Prognoza
Rakieta
"Jesteśmy głęboko zasmuceni". Kosmiczna kraksa tuż po starcie
Świat
Zapadlisko, Turcja
Setki ogromnych dziur w ziemi. "Czy się martwimy? Oczywiście"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom