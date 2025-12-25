Wulkan błotny przebudził się w Wigilię

Erupcja wulkanu Kilauea Źródło: USGS, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Aktywność wulkanu Piparo na wyspie Trynidad nasilała się przez ostatnie kilka tygodni, ale 24 grudnia doszło do silniejszych erupcji. W godzinach porannych mieszkańców pobliskiej wioski zaskoczył huk wybuchających gazów. Popękała część dróg, uszkodzone zostały także okolice domów.

- Całe tylne podwórze jest teraz niedostępne. Otworzyło się szambo, ziemia się rozstąpiła, wszystko pękło i rozpadło się - relacjonował jeden z . Mężczyzna dodał, że sytuacja jest znacznie gorsza niż podczas ostatniego nasilenia aktywności wulkanu błotnego w 2019 roku, które również uszkodziło jego dom.

Wulkan błotny w Trynidadzie i Tobago Źródło: PAP/EPA/STR

Apel o ostrożność

Lokalne media podały, że trzy główne drogi prowadzące do osady noszą ślady przesunięcia się gruntu. Dwie z nich zostały całkowicie zniszczone. Na dodatek mieszkańcy co najmniej pięciu gospodarstw domowych byli odcięci od prądu po tym, jak przechylony słup energetyczny zerwał przewody. Na miejscu pracowały ekipy trynidadzkiego operatora sieci, które starały się przywrócić zasilanie.

Ministra rozwoju wsi i samorządu lokalnego Khadijah Ameen zaapelowała do mieszkańców oraz kierowców, by trzymali się z dala od regionu aktywnego wulkanu błotnego. Choć na razie nie zarządzono ewakuacji, władze przygotowały lokalne centrum kulturalne na przyjęcie mieszkańców.

- Wiem, że ludzie są bardzo ciekawi i chcieliby udać się na miejsce zdarzenia. Odradzamy jednak takich działań. Dodatkowy ruch drogowy może spowodować problemy w przypadku pogorszenia się sytuacji - podkreśliła.

Zamknięta droga ze względu na aktywność wulkanu błotnego Źródło: PAP/EPA/STRINGER

Naukowcy monitorują sytuację

Na miejscu pracują również sejsmolodzy z Uniwersytetu Indii Zachodnich na Jamajce. Zespół pobrał dane z mierników ciśnienia i temperatury, które pozwolą ustalić, czy obserwowane zjawiska to faktycznie początek poważnej erupcji. Już w 2019 roku geolog Xavier Moonan ostrzegał, że warunki wokół wulkanu coraz bardziej przypominają te sprzed erupcji z 1997 roku, kiedy to błoto wyrzucane na wysokość ponad 60 metrów zniszczyło drogi i domy w okolicznych miejscowościach.

Wybuchy wulkanów błotnych rzadko prowadzą do katastrof naturalnych. W trakcie takiej erupcji wyrzucają one na powierzchnię zarówno błoto, jak i łatwopalne gazy.

Wulkan błotny w Trynidadzie i Tobago Źródło: PAP/EPA/STR